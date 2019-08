Die Zahl der Online-Vermögensverwaltungen wächst in Deutschland stetig weiter an. Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt dabei immer mehr in den Fokus.Erfunden wurde die digitale Vermögensverwaltung in den USA. Zu den ersten Anbietern in diesem Bereich zählen Betterment und Wealthfront. Sie leisteten Pionierarbeit und gingen jeweils im Jahr 2008 beziehungsweise 2011 an den Start. In Deutschland hat es etwas länger gedauert, sich dieser Innovation anzunehmen. Das liegt sicherlich an einer allgemein höheren Skepsis gegenüber Geldanlagen und auch Digitalisierung. Zu den ersten Anbietern hierzulande zählen Quirion (2011) oder auch Liqid (2016).

