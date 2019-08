In Italien hat sich die Inflation stärker als bisher bekannt abgeschwächt. Im Juli seien die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte das Statistikamts Istat am Freitag in Rom mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 0,8 Prozent gelegen. Es ist der dritte Rückgang der Teuerung in Folge und die niedrigste Rate seit November 2016, also seit gut zweieinhalb Jahren.

Die Statiskbehörde revidierte damit eine erste Schätzung für die Preisentwicklung im Juli nach unten. Zunächst war eine etwas stärkere Inflationsrate von 0,4 Prozent gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet./jkr/jsl/jha/

