BERLIN (Dow Jones)--Der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich will das Amt auch auf Dauer weiterführen. Das kündigte der 60-Jährige in einem Schreiben an die übrigen Mitglieder seiner Fraktion an. Darin erklärt Mützenich, er wolle bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz am 24. September kandidieren. "Ich bin bereit, die Aufgabe zu übernehmen", schreibt der SPD-Politiker, in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Viele positive Rückmeldungen von Euch in den letzten Wochen und vie1e Ermunterungen, mich der Wahl zu stellen, haben mich in meinem Entschluss gestärkt", betont Mützenich in dem Schreiben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 05:05 ET (09:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.