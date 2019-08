Heute früh, gegen 10:00 Uhr, macht der DAX plötzlich einen Satz nach oben. Hatte er zuvor noch deutlich im Minus gelegen, waren die Kursverluste innerhalb weniger Minuten fast komplett aufgeholt. Grund hierfür waren Gerüchte um Bayer (WKN: BAY001) und die unendlich erscheinende Geschichte um das Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" (mit dem Wirkstoff Glyphosat). Denn gemäß gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen möchte Bayer die fast 20.000 Klagen in den USA jetzt per Vergleich beenden.

Im Gegenzug für die Beendigung der Gerichtsverfahren sei der Leverkusener Konzern dazu bereit acht Milliarden US-Dollar (ca. 7,15 Mrd. Euro) an die Kläger zu zahlen. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Bayer eine Änderung seiner Strategie in den Gerichtsverfahren beschlossen habe und grundsätzlich einen Vergleich anstreben möchte. Dies gefiel dem US-Hedgefonds Elliott Management von Paul E. Singer so gut, dass er sich bei Bayer eingekauft hat (wir berichteten).

Wie aber ist das Vergleichsangebot zu bewerten? Nun, zunächst einmal ist festzustellen, dass sich Bayer selbst dazu gar nicht äußern möchte. Es ist also noch gar nicht offiziell. Demnach könnte die Lancierung heute ein Testballon sein, ob sich die Gegenseite überhaupt auf so einen Deal einlassen würde. Grundsätzlich glaube ich das schon. Andererseits ...

