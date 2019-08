Derzeitigen Meldungen zufolge wird mit den Glyphosatklägern in den USA an einem außergerichtlichen Vergleich gearbeitet, dass die Prozesslawine von über 19.500 Fällen endgültig beenden soll. Dabei stehen Zahlungen von rund 8 Mrd. US-Dollar im Raum, wodurch Bayer endgültig das Thema abschließen könnte.

Ein Blick auf den Kursverlauf der entsprechenden Bayer-Aktie zeigt zunächst einmal eine volatile Stabilisierungsphase seit Ende März im Bereich von 55,00 Euro und damit einer langfristigen Aufwärtstrendlinie. Mit dem heutigen Kurssprung von über 10 Prozent ist das Wertpapier einem nachhaltigen Boden einen Schritt näher gekommen, dieser sollte in den nächsten Handelstagen möglichst mit weiteren Kursgewinnen noch bestätigt werden. Ein Anfang wurde damit gemacht und könnte bei einem erfolgreichen Abschluss rund um Glyphosat in den USA mittelfristig in der Bayer-Aktie wieder merkliches Kurspotenzial freisetzen und zu einer längst überfälligen Gegenbewegung führen. Long-Positionen sind aus strategischer ...

