FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Tag des Berges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.925,20 -0,51% +16,43% Euro-Stoxx-50 3.336,89 -1,14% +11,18% Stoxx-50 3.067,63 -0,51% +11,14% DAX 11.705,16 -1,18% +10,86% FTSE 7.283,43 -0,03% +8,29% CAC 5.335,77 -0,97% +12,79% Nikkei-225 20.684,82 +0,44% +3,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,3 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,27 52,54 +1,4% 0,73 +11,4% Brent/ICE 58,27 57,38 +1,6% 0,89 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.503,41 1.501,20 +0,1% +2,21 +17,2% Silber (Spot) 17,02 16,91 +0,6% +0,11 +9,8% Platin (Spot) 860,91 865,50 -0,5% -4,59 +8,1% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,3% -0,01 -1,7%

Die Ölpreise setzen ihre Erholung fort. Zwar hat die Internationale Energieagentur ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage 2019 aufgrund des Handelsstreits gesenkt, doch wurde die Schätzung für den chinesischen Ölbedarf erhöht. Daneben stützen Hoffnungen, dass die Opec ihre Fördermenge weiter reduziert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der fulminanten Erholung vom Donnerstag dürften zum Wochenausklang an den US-Börsen Gewinne mitgenommen werden. Die Vorgaben aus Asien und Europa sind negativ. Die asiatischen Märkte waren von einem Medienbericht belastet worden, demzufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für amerikanische Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhält. Damit rückte der US-chinesische Handelsstreit wieder in den Fokus. Auf den europäischen Märkten lastet zusätzlich die Regierungskrise in Italien mit der Aussicht auf eine Neuwahl.

An Konjunkturdaten werden die Erzeugerpreise aus dem Juli veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg auf Monatssicht um 0,2 Prozent insgesamt und um 0,1 Prozent in der Kernrate. Die Daten dürften auch unter dem Aspekt des Handelsstreits USA-China kritisch beäugt werden, nachdem der Konflikt in den am frühen Freitag veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreisen schon deutliche Spuren hinterlassen hat.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften die Aktien von Activision Blizzard unter Druck geraten, nachdem der Anbieter von Videospielen am Donnerstag nach Börsenschluss einen Umsatzrückgang um 15 Prozent gemeldet hat. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Vorabend verlor sie 1,8 Prozent.

Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen des Medienkonzerns News Corp aufgenommen, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört. Die A-Aktie gab im nachbörslichen Handel um 0,4 Prozent nach, nachdem Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt hatten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Freitagmittag die Verluste aus. Neben dem US-chinesischen Handelskonflikt belastet die Regierungskrise in Italien. Angesichts eines Koalitionsstreits fordert der italienische Vize-Regierungschef Matteo Salvini schnellstmöglich Neuwahlen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen ziehen an, die Mailänder Börse gehört zu den schwächsten in Europa. Verkauft werden dort vor allem Bankentitel: Intesa Sanpaolo geben 4,3 Prozent nach, Unicredit 5,7 Prozent oder Ubi Banca 6,2 Prozent.

Bayer gewinnen gegen den Trend 3,2 Prozent. Auslöser sind Spekulationen über einen Vergleich im Glyphosatstreit. Einem Bericht zufolge soll die Vergleichssumme im Bereich von 8 Milliarden Dollar liegen und damit deutlich niedriger als befürchtet. Daneben haben einige Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Unter anderem springen WPP um 7,3 Prozent nach oben, nachdem der Umsatz des britischen Werbekonzerns im ersten Halbjahr weniger stark gefallen ist als befürchtet. Novo Nordisk (+0,7 Prozent) hat aufgrund einer zunehmenden Nachfrage nach Diabetes-Medikamenten die Umsatz- und Gewinnprognose erhöht. Freenet verlieren dagegen 0,6 Prozent trotz guter Zahlen. Bei Autozulieferer Hella geht es sogar 4,8 Prozent abwärts. Ein besserer Umsatzausblick treibt dagegen Carl Zeiss Meditec um 1,6 Prozent nach oben. Bechtle verlieren nach Zahlen 3 Prozent - einige Anleger dürften sich an der Marge stören.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:21 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1201 +0,06% 1,1193 1,1219 -2,3% EUR/JPY 118,47 -0,02% 118,51 119,04 -5,8% EUR/CHF 1,0905 +0,04% 1,0899 1,0947 -3,1% EUR/GBP 0,9280 +0,66% 0,9218 0,9235 +3,1% USD/JPY 105,77 -0,08% 105,89 106,12 -3,5% GBP/USD 1,2068 -0,67% 1,2141 1,2146 -5,5% USD/CNY 7,0591 +0,20% 7,0499 7,0452 +2,6% Bitcoin BTC/USD 11.692,00 -0,10% 11.827,25 11.733,50 +214,4%

Das Pfund gibt nach, nachdem die britische Wirtschaft im zweiten Quartal unerwartet geschrumpft ist. Volkswirte hatten hingegen eine Stagnation erwartet. Daneben lastet die Gefahr eines harten Brexit Ende Oktober auf dem Pfund.

Daneben bleibt der Yuan ein zentrales Thema am Devisenmarkt. China hat seine Währung am Freitag erneut über der kritischen Marke von 7 Yuan je US-Dollar gefixt. Der Greenback darf damit im Tageshandel um die Marke von 7,0136 Yuan pendeln. Dieser Wert lag über den Markterwartungen. Allerdings kündigten offizielle Stellen in China an, den Renminbi "nicht signifikant fallen zu lassen."

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben den positiven Schwung der Wall Street am Freitag nicht aufgenommen. Die chinesischen Handelsplätze präsentierten sich sogar mit Abgaben. Gebremst bzw. belastet wurden die Aktienkurse in Asien von einem Bericht, dem zufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für amerikanische Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhält. Damit rücke der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Fokus, hieß es im Handel. China schien an einer Entspannung des Konflikts offenbar nicht gelegen zu sein. Die chinesische Notenbank stellte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi erneut über der Schlüsselmarke von 7 Yuan fest. Die Verbraucherpreise hatten in China im Juli etwas deutlicher angezogen als erwartet, während die Erzeugerpreise deutlicher als vorausgesagt sanken. Im Handel deutet man die gesunkenen Erzeugerpreise als klare Konsequenz des Handelskonflikts. Denn offensichtlich müssten chinesische Unternehmen immer höhere Rabatte einräumen, um ihre Produkte international loszuschlagen, hieß es. Dagegen wuchs die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet. Unter den Einzelwerten schossen Shiseido um 8,1 Prozent in Tokio nach oben. Der Kosmetikkonzern hatte positive Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht.

CREDIT

Auf leichtem Einengungskurs zeigen sich am Freitag die Prämien der Kreditversicherungen (CDS) in Europa. Die ungebremste globale Nachfrage nach Rentenpapieren lockt auch hier wieder die Anleger. Etwas bremsend wirken jedoch die gleichzeitig verschlechterten Konjunkturaussichten. Damit würde auch die Aussicht auf Zahlungsausfälle bei Unternehmen wieder steigen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer will Roundup-Klagen für 8 Mrd USD beilegen - Agentur

Die Bayer AG sucht laut einem Agenturbericht bei den Klagen in den USA wegen der angeblichen Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters Roundup den Befreiungsschlag. Der Pharma- und Agrochemiekonzern schlage die Zahlung von 8 Milliarden US-Dollar vor, um die 18.000 Klagen beizulegen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mehrere Informanten. Der Bayer-Aktienkurs legt darauf am Freitagvormittag in der Spitze um über 11 Prozent zu.

Börse in Mailand mit Regierungskrise unter Druck - Banken die Verlierer

Die sich zuspitzende Regierungskrise in Italien und die Aussicht auf Neuwahlen sorgt an der Börse in Mailand für ein deutliches Minus. Der MIB büßt 1,6 Prozent ein und ist damit schwächster Index in Europa. Die Renditen italienischer Anleihen legen weiter zu, aktuell liegt die Rendite zehnjähriger Papiere bei 1,691 Prozent, nach rund 1,570 Prozent noch am Vorabend. Vor zwei Tagen hatte die Rendite im Tief noch bei 1,40 Prozent gelegen.

Audi erzielt in China erneut starkes Absatzplus

Audi hat nach dem starken Absatzplus in China im Juni auch im vergangenen Monat auf dem weltweit wichtigsten Automarkt deutlich mehr Premiumautos verkauft. Weltweit verzeichnete die Volkswagen-Tochter ein Absatzminus, was allerdings auf das außergewöhnlich rasante Absatzplus im Vorjahr im Zuge des neuen Abgasmessverfahrens zurückzuführen ist.

Aurelius kauft Teile des Armstrong-Deckengeschäfts von Knauf

August 09, 2019 07:16 ET (11:16 GMT)

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius ergänzt ihr Portfolio mit einem Hersteller von Mineralfaserplatten. Sie übernimmt nach eigenen Angaben von der Knauf International GmbH das Armstrong-Deckengeschäft. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

IT-Dienstleister Bechtle sieht sich nach gutem Halbjahr im Plan

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal das Wachstum trotz schwierigerer Rahmenbedingungen überraschend beschleunigt. Umsatz und Betriebsergebnis kletterten um rund 30 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Die Ziele für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

Dr. Hönle meldet Gewinneinbruch - gesenkte Jahresprognose bestätigt

Die Hönle Gruppe hat im dritten Geschäftsquartal deutlich weniger umgesetzt und verdient. Ausschlaggebend für den Ergebnisrückgang ist den Angaben zufolge vor allem der niedrigere Anteil an Klebstoffumsätzen am Gesamtumsatz. Die Ende Juli gesenkte Prognose hat die im SDAX notierte Gesellschaft bekräftigt. In den drei Monaten per Ende Juni sank der Umsatz auf 25,25 Millionen von 28,08 Millionen Euro im Vorjahr.

Innogy erhöht vor Windenergiegipfel Druck auf Regierung

Das Ökostrom-Unternehmen Innogy hat den schleppenden Zubau von Windenergie an Land kritisiert und die Bundesregierung zum Handeln aufgerufen. Die Entwicklung sei "tragisch", sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Tigges in einer Telefon-Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Innogy-Halbjahresbilanz. Es müsse zu denken geben, dass der Zubau der Windkraft in der Bundesrepublik um über 80 Prozent zurückgegangen sei, so Tigges. "Deutschland hinkt seinen Klimazielen hinterher."

Kuka beruft neuen Technikvorstand

Der Aufsichtsrat des Roboterherstellers Kuka hat Peter Hofmann mit Wirkung ab 1. November 2019 in den Vorstand berufen. Der Technologieexperte habe umfassende Industrieerfahrung, mit der Erweiterung des Vorstandes setze das Unternehmen den Fokus stärker auf Innovations- und Technologiethemen, teilte Kuka mit. Zuvor war Peter Hofmann bei der Krones AG als Senior Vice President für Forschung, Entwicklung und Digitalisierung.

Kampfhubschrauber "Tiger" fliegt wohl wieder nächste Woche

Der Flugbetrieb der Kampfhubschrauber des Typs "Tiger" kann voraussichtlich nächste Woche wieder sukzessiv aufgenommen werden. Das teilte die Pressestelle der Bundeswehr mit. Nach einer Warnung des Herstellers Airbus wegen baulicher Mängel der eingesetzten Bolzen hatte die Bundeswehr diese Woche ein Flugverbot für die 53 Kampfhubschrauber verhängt.

Bridgestone kassiert Ausblick nach enttäuschendem Quartal

Belastet von höheren Kosten bei geringeren Umsätzen hat der Reifenhersteller Bridgestone im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das laufende Gesamtjahr zeigte sich der japanische Konzern nach der schwachen Entwicklung und den trüben Aussichten in der Autobranche pessimistischer. Bridgestone senkte sowohl den Umsatz- als auch den Gewinnausblick.

Broadcom übernimmt Symantec-Firmenkundengeschäft für 10,7 Mrd USD

Nach der gescheiterten Komplettübernahme von Symantec kauft Broadcom nun lediglich das Firmenkundengeschäft des US-Softwarekonzerns. Für 10,7 Milliarden US-Dollar übernimmt der Chiphersteller eigenen Angaben zufolge das Softwaregeschäft von Symantec für Firmenkunden. Der Hersteller der Antivirus-Software Norton erzielte zuletzt mit dem nun verkauften Geschäft rund die Hälfte des Jahresumsatzes, der insgesamt 5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Data Modul reagiert mit Einsparungen auf eingetrübtes Geschäft

Der IT-Spezialist Data Modul hat das Tempo nach einem guten Jahresauftakt im zweiten Quartal nicht halten können. Der Umsatz brach um 18 Prozent auf 51,2 Millionen Euro ein, der Auftragseingang gar um mehr als ein Viertel, wie das Unternehmen mitteilte.

DIC Asset kauft Immobilien für 152 Millionen Euro

Das Immobilienunternehmen DIC Asset AG kauft weitere Objekte für insgesamt 152 Millionen Euro. Damit erhöht sich das bisher im laufenden Jahr getätigte Ankaufvolumen auf 1 Milliarde Euro, teilten die Frankfurter mit. Für den Eigenbestand wurde nun das Bürogebäude "Safe" in Berlin-Mitte mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.100 qm erworben.

Chinesischer Huawei-Konzern präsentiert eigenes Betriebssystem

Der chinesische Huawei-Konzern hat ein eigenes Betriebssystem für seine Smartphones präsentiert und will damit drohende Sanktionen der USA umgehen. Das Betriebssystem namens HarmonyOS oder HongMeng werde "mehr Harmonie und Komfort in die Welt bringen", sagte Huawei-Manager Richard Yu bei der Vorstellung des neuen Systems im südchinesischen Dongguan. Die zukunftsgerichtete Software sei "sicher" und unterscheide sich vom Google-Betriebssystem Android und dem Apple-System iOS.

Novo Nordisk wird trotz Gewinnrückgang optimistischer

Novo Nordisk hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze weniger verdient. Dennoch wird der dänische Pharmakonzern angesichts einer starken Entwicklung im ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten per Ende Juni um 7 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden dänische Kronen (rund 1,29 Milliarden Euro) und erfüllte damit die Markterwartung.

PVA Tepla verdient deutlich mehr

Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat nach einem Ergebnissprung im ersten Halbjahr die Jahresprognosen bekräftigt. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um fast zwei Drittel auf 63,3 Millionen Euro zu, wie der Werkstoffhersteller mitteilte. Umsatztreiber waren Kristallzuchtanlagen für die Waferindustrie sowie Vakuumanlagen für verschiedene Industriebereiche.

WPP verliert weniger Umsatz als befürchtet

Der Werbekonzern WPP hat im zweiten Quartal nur noch einen Rückgang der bereinigten Umsätze um 1,4 Prozent verzeichnet. Das war besser als von Analysten mit einem Minus von 3 Prozent erwartet und auch besser als im Vorquartal, als die Umsätze bereinigt noch um 2,8 Prozent gefallen waren.

