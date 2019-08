BERLIN (Dow Jones)--Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), hat vor dem Hintergrund eines angedrohten US-Truppenabzugs aus Deutschland Verständnis für die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik geäußert. "Die US-Truppen haben in Deutschland Schlüsselstandorte für Logistik, Führung und medizinische Versorgung errichtet und Milliarden investiert", sagte Hardt der Rheinischen Post. "In den USA irritiert die deutsche Debatte um die Erfüllung unserer Nato-Verpflichtungen."

Es sei schwer zu erklären, dass das wirtschaftlich starke Deutschland "im Blick auf die Annäherung der Verteidigungsausgaben an das 2-Prozent-Nato-Ziel hinter den berechtigten Erwartungen zurück bleibt". Hardt forderte, dies im Haushalt zu korrigieren. "Noch mehr mag in Washington irritieren, dass sich der deutsche Außenminister im Blick auf eine gemeinsame Mission zum Schutz des freien Seewegs in der Straße von Hormus so zurückhaltend positioniert", sagte er zudem und forderte ein Zeichen der Unterstützung gegenüber den Partnern für die Freiheit der Meere.

US-Botschafter Richard Grenell hatte Berlin mit einem Teilabzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland gedroht. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor schon eine mögliche Teilverlagerung von Truppen nach Polen ins Spiel gebracht. Die USA werfen Deutschland vor, sich nicht an die Nato-Verabredung zu halten, bis 2024 die Verteidigungsausgaben in Richtung 2 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts zu steigern. Die Bundesregierung hat eine Steigerung auf 1,5 Prozent bis dahin zugesagt. Für 2023 sind im Finanzplan bisher aber nur 1,24 Prozent vorgesehen.

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.