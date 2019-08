Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Axa nach soliden Halbjahreszahlen von 27 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den französischen Versicherer. Axa habe jedoch mit der zunehmenden Fokussierung auf das Nicht-Leben-Geschäft große Fortschritte gemacht. Der Experte schätzt, dass die Bewertungslücke zu anderen Branchenwerten mit ähnlichem Geschäftsmix zu groß ist./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-08-09/14:02

ISIN: FR0000120628