Glückliche Wachtelbohnen, unrabattiert. Die Rabattschlacht im Lebensmittelhandel dauert jetzt schon ziemlich lange. Die großen Supermarktketten schaffen es, mit temporären Rabatten sogar die Diskonter zu unterbieten. In Anwesenheit eines Milchbauern sollte man besser nicht jubeln, dass es die Milch grad wieder um -25% gibt, die Milchbauern sind ziemlich geladen. Für einen Konsumenten, der mehrere Supermärkte in der Nähe hat, kann die derzeitige Situation durchaus das Paradies sein, er braucht nur die Flugblätter durchzublättern und zu schauen, wo die Bierbrauer oder Süßwarenfabrikanten gerade die Hosen runterlassen. Also beim Bier geht das ganz leicht, da wird das Diskontversprechen immer eingehalten. Wenn mit "-25% auf Bier" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...