UN-Klimachefin Patricia Espinosa hat zu mehr Anstrengungen in der Klimapolitik aufgerufen. "Das Tempo des Handelns bleibt zu langsam und muss beschleunigt werden", sagte die Generalsekretärin der UN-Klimakonferenz mit Sitz in Bonn laut einer Mitteilung von Freitag. "Die gute Nachricht ist, dass viel von dieser Arbeit bereits begonnen hat", so Espinosa. Es gebe ein Bewusstsein für die Dringlichkeit der Klimaprobleme. Die bisherigen Anstrengungen der Länder reichten jedoch nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die kommenden beiden Jahre böten ein wichtiges Zeitfenster, um die Veränderungen herbeizuführen, "die wir so dringend brauchen".

Ende des Jahres treffen sich die Länder zu einem weiteren Weltklimagipfel in Santiago de Chile. Im Vorfeld dieses Gipfels haben die Vereinten Nationen nun einen Bericht herausgegeben, der einen Überblick über die Klimapolitik weltweit gibt. Als Basis dafür dienen Selbstauskünfte nationaler Regierungen.

Mit einem Sonderbericht hatte der Weltklimarat IPCC in dieser Woche erneut alarmierende Erkenntnisse zum Klimawandel bekanntgegeben: Demnach hat der weltweite Temperaturanstieg über den Landflächen bereits 1,53 Grad erreicht. Unter Berücksichtigung der sich langsamer erwärmenden Meeresflächen sei die globale Temperatur insgesamt um knapp 0,9 Grad gestiegen./swe/DP/jha

