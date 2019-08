Bereits 32 Diebstähle von Wechselrichtern oder Solarmodulen aus Photovoltaik-Anlagen sind im ersten Halbjahr in Sachsen angezeigt worden. Die Schadenssumme von 467.000 Euro liegt bereits fast auf dem Vorjahresniveau.Im ersten Halbjahr 2019 hat es dem Landeskriminalamt Sachsen zufolge 32 Diebstahldelikte bei Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in dem Freistaat gegeben. Davon sei es in drei Fällen bei Versuchen geblieben. Die Schadensumme bezifferte die Behörde in ihrer Veröffentlichung vom Freitag mit 466.948 Euro. Dies liegt nur knapp unter den rund 575.000 Euro aus den 52 registrierten Fällen ...

