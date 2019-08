SAMPO PLC MANAGERS' TRANSACTIONS 9 August 2019 at 3:30 pm

Sampo plc: Managers' Transactions (Elinkorkolaitos Hereditas Oy)

Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation.

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Elinkorkolaitos Hereditas Oy

Position: Closely associated person

(X) Legal person

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer

Name: Fagerholm, Jannica

Position: Member of the Board

Issuer: Sampo plc

LEI: 743700UF3RL386WIDA22

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700UF3RL386WIDA22_20190809131824_2

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 48 Unit price: 37.79 EUR

(2): Volume: 71 Unit price: 37.89 EUR

(3): Volume: 45 Unit price: 37.94 EUR

(4): Volume: 24 Unit price: 37.96 EUR

(5): Volume: 84 Unit price: 37.95 EUR

(6): Volume: 15 Unit price: 38.05 EUR

(7): Volume: 114 Unit price: 38.04 EUR

(8): Volume: 75 Unit price: 37.95 EUR

(9): Volume: 20 Unit price: 37.94 EUR

(10): Volume: 69 Unit price: 37.93 EUR

(11): Volume: 54 Unit price: 37.97 EUR

(12): Volume: 71 Unit price: 37.97 EUR

(13): Volume: 43 Unit price: 37.98 EUR

Aggregated transactions

(13): Volume: 733 Volume weighted average price: 37.95248 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: BATP

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 58 Unit price: 37.78 EUR

(2): Volume: 129 Unit price: 37.795 EUR

(3): Volume: 69 Unit price: 37.795 EUR

(4): Volume: 62 Unit price: 37.82 EUR

(5): Volume: 64 Unit price: 37.82 EUR

(6): Volume: 59 Unit price: 38.08 EUR

(7): Volume: 52 Unit price: 38.08 EUR

(8): Volume: 16 Unit price: 37.96 EUR

(9): Volume: 20 Unit price: 37.955 EUR

(10): Volume: 12 Unit price: 37.955 EUR

(11): Volume: 19 Unit price: 37.96 EUR

(12): Volume: 26 Unit price: 37.94 EUR

(13): Volume: 33 Unit price: 37.93 EUR

(14): Volume: 15 Unit price: 37.945 EUR

(15): Volume: 58 Unit price: 37.975 EUR

Aggregated transactions

(15): Volume: 692 Volume weighted average price: 37.88998 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 3 Unit price: 37.79 EUR

(2): Volume: 100 Unit price: 37.79 EUR

(3): Volume: 34 Unit price: 37.84 EUR

(4): Volume: 56 Unit price: 37.85 EUR

(5): Volume: 88 Unit price: 37.87 EUR

(6): Volume: 34 Unit price: 37.87 EUR

(7): Volume: 40 Unit price: 37.89 EUR

(8): Volume: 100 Unit price: 37.98 EUR

(9): Volume: 100 Unit price: 37.98 EUR

(10): Volume: 156 Unit price: 37.99 EUR

(11): Volume: 43 Unit price: 37.94 EUR

(12): Volume: 100 Unit price: 37.97 EUR

(13): Volume: 100 Unit price: 37.98 EUR

(14): Volume: 29 Unit price: 37.99 EUR

(15): Volume: 43 Unit price: 37.96 EUR

(16): Volume: 60 Unit price: 37.96 EUR

(17): Volume: 186 Unit price: 37.96 EUR

(18): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(19): Volume: 100 Unit price: 38.04 EUR

(20): Volume: 72 Unit price: 38.05 EUR

(21): Volume: 100 Unit price: 37.95 EUR

(22): Volume: 57 Unit price: 37.96 EUR

(23): Volume: 8 Unit price: 37.96 EUR

(24): Volume: 52 Unit price: 37.92 EUR

(25): Volume: 249 Unit price: 37.94 EUR

(26): Volume: 59 Unit price: 37.94 EUR

(27): Volume: 63 Unit price: 37.94 EUR

(28): Volume: 26 Unit price: 37.94 EUR

(29): Volume: 58 Unit price: 37.94 EUR

(30): Volume: 176 Unit price: 37.93 EUR

(31): Volume: 62 Unit price: 37.94 EUR

(32): Volume: 29 Unit price: 37.95 EUR

(33): Volume: 100 Unit price: 37.95 EUR

(34): Volume: 61 Unit price: 37.94 EUR

(35): Volume: 112 Unit price: 37.93 EUR

(36): Volume: 66 Unit price: 37.93 EUR

(37): Volume: 8 Unit price: 37.97 EUR

(38): Volume: 47 Unit price: 38.01 EUR

Aggregated transactions

(38): Volume: 2,824 Volume weighted average price: 37.94652 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: DHEL

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 251 Unit price: 37.96 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 251 Volume weighted average price: 37.96 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: MHEL

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 293 Unit price: 37.795 EUR

(2): Volume: 43 Unit price: 37.89 EUR

(3): Volume: 29 Unit price: 38 EUR

(4): Volume: 15 Unit price: 37.96 EUR

(5): Volume: 16 Unit price: 37.96 EUR

(6): Volume: 21 Unit price: 37.96 EUR

(7): Volume: 26 Unit price: 37.95 EUR

(8): Volume: 26 Unit price: 37.945 EUR

(9): Volume: 44 Unit price: 37.955 EUR

(10): Volume: 44 Unit price: 37.94 EUR

(11): Volume: 48 Unit price: 37.945 EUR

(12): Volume: 39 Unit price: 37.945 EUR

(13): Volume: 172 Unit price: 37.965 EUR

(14): Volume: 265 Unit price: 37.98 EUR

Aggregated transactions

(14): Volume: 1,081 Volume weighted average price: 37.91644 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: TRQM

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 62 Unit price: 37.835 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 62 Volume weighted average price: 37.835 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: TURQUOISE (TRQX)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 70 Unit price: 37.98 EUR

(2): Volume: 28 Unit price: 37.98 EUR

(3): Volume: 15 Unit price: 38.05 EUR

(4): Volume: 23 Unit price: 37.95 EUR

Aggregated transactions

(4): Volume: 136 Volume weighted average price: 37.98265 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 78 Unit price: 37.79 EUR

(2): Volume: 200 Unit price: 37.79 EUR

(3): Volume: 97 Unit price: 37.79 EUR

(4): Volume: 59 Unit price: 37.79 EUR

(5): Volume: 78 Unit price: 37.79 EUR

(6): Volume: 48 Unit price: 37.79 EUR

(7): Volume: 200 Unit price: 37.8 EUR

(8): Volume: 2 Unit price: 37.8 EUR

(9): Volume: 60 Unit price: 37.8 EUR

(10): Volume: 68 Unit price: 37.8 EUR

(11): Volume: 59 Unit price: 37.8 EUR

(12): Volume: 68 Unit price: 37.8 EUR

(13): Volume: 64 Unit price: 37.84 EUR

(14): Volume: 28 Unit price: 37.84 EUR

(15): Volume: 79 Unit price: 37.84 EUR

(16): Volume: 99 Unit price: 37.84 EUR

(17): Volume: 120 Unit price: 37.84 EUR

(18): Volume: 65 Unit price: 37.83 EUR

(19): Volume: 44 Unit price: 37.83 EUR

(20): Volume: 200 Unit price: 37.85 EUR

(21): Volume: 47 Unit price: 37.84 EUR

(22): Volume: 63 Unit price: 37.84 EUR

(23): Volume: 87 Unit price: 37.85 EUR

(24): Volume: 79 Unit price: 37.87 EUR

(25): Volume: 48 Unit price: 37.87 EUR

(26): Volume: 71 Unit price: 37.88 EUR

(27): Volume: 90 Unit price: 37.89 EUR

(28): Volume: 110 Unit price: 37.89 EUR

(29): Volume: 17 Unit price: 37.89 EUR

(30): Volume: 100 Unit price: 37.89 EUR

(31): Volume: 53 Unit price: 37.89 EUR

(32): Volume: 71 Unit price: 37.89 EUR

(33): Volume: 200 Unit price: 37.97 EUR

(34): Volume: 200 Unit price: 37.99 EUR

(35): Volume: 310 Unit price: 37.99 EUR

(36): Volume: 2 Unit price: 37.95 EUR

(37): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(38): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(39): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(40): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(41): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(42): Volume: 50 Unit price: 37.95 EUR

(43): Volume: 200 Unit price: 37.97 EUR

(44): Volume: 200 Unit price: 37.99 EUR

(45): Volume: 64 Unit price: 37.99 EUR

(46): Volume: 165 Unit price: 37.96 EUR

(47): Volume: 20 Unit price: 37.95 EUR

(48): Volume: 68 Unit price: 37.95 EUR

(49): Volume: 124 Unit price: 37.95 EUR

(50): Volume: 44 Unit price: 37.94 EUR

(51): Volume: 62 Unit price: 37.96 EUR

(52): Volume: 4 Unit price: 37.96 EUR

(53): Volume: 53 Unit price: 37.96 EUR

(54): Volume: 59 Unit price: 37.97 EUR

(55): Volume: 74 Unit price: 37.96 EUR

(56): Volume: 65 Unit price: 37.96 EUR

(57): Volume: 2 Unit price: 37.97 EUR

(58): Volume: 290 Unit price: 37.97 EUR

(59): Volume: 153 Unit price: 38 EUR

(60): Volume: 52 Unit price: 37.99 EUR

(61): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(62): Volume: 57 Unit price: 38 EUR

(63): Volume: 31 Unit price: 38 EUR

(64): Volume: 137 Unit price: 38 EUR

(65): Volume: 132 Unit price: 37.99 EUR

(66): Volume: 62 Unit price: 37.99 EUR

(67): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(68): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(69): Volume: 61 Unit price: 37.97 EUR

(70): Volume: 186 Unit price: 37.99 EUR

(71): Volume: 80 Unit price: 38.04 EUR

(72): Volume: 89 Unit price: 38.04 EUR

(73): Volume: 4 Unit price: 38.05 EUR

(74): Volume: 62 Unit price: 38.03 EUR

(75): Volume: 54 Unit price: 38.03 EUR

(76): Volume: 54 Unit price: 38.06 EUR

(77): Volume: 18 Unit price: 38.06 EUR

(78): Volume: 58 Unit price: 38.03 EUR

(79): Volume: 76 Unit price: 38.07 EUR

(80): Volume: 44 Unit price: 38.07 EUR

(81): Volume: 81 Unit price: 38.04 EUR

(82): Volume: 101 Unit price: 38.09 EUR

(83): Volume: 291 Unit price: 38.1 EUR

(84): Volume: 26 Unit price: 38.1 EUR

(85): Volume: 137 Unit price: 38.1 EUR

(86): Volume: 44 Unit price: 38.08 EUR

(87): Volume: 123 Unit price: 38.08 EUR

(88): Volume: 28 Unit price: 38.07 EUR

(89): Volume: 16 Unit price: 38.07 EUR

(90): Volume: 166 Unit price: 38.06 EUR

(91): Volume: 48 Unit price: 38.05 EUR

(92): Volume: 57 Unit price: 38.05 EUR

(93): Volume: 54 Unit price: 38.06 EUR

(94): Volume: 62 Unit price: 38.04 EUR

(95): Volume: 105 Unit price: 38.04 EUR

(96): Volume: 52 Unit price: 38.04 EUR

(97): Volume: 44 Unit price: 38.02 EUR

(98): Volume: 79 Unit price: 38.01 EUR

(99): Volume: 46 Unit price: 38 EUR

(100): Volume: 150 Unit price: 38 EUR

(101): Volume: 104 Unit price: 38 EUR

(102): Volume: 52 Unit price: 37.98 EUR

(103): Volume: 60 Unit price: 37.98 EUR

(104): Volume: 57 Unit price: 37.98 EUR

(105): Volume: 67 Unit price: 37.99 EUR

(106): Volume: 56 Unit price: 37.97 EUR

(107): Volume: 55 Unit price: 37.95 EUR

(108): Volume: 6 Unit price: 37.95 EUR

(109): Volume: 154 Unit price: 37.95 EUR

(110): Volume: 61 Unit price: 37.93 EUR

(111): Volume: 128 Unit price: 37.94 EUR

(112): Volume: 130 Unit price: 37.95 EUR

(113): Volume: 57 Unit price: 37.95 EUR

(114): Volume: 46 Unit price: 37.94 EUR

(115): Volume: 55 Unit price: 37.96 EUR

(116): Volume: 100 Unit price: 37.96 EUR

(117): Volume: 123 Unit price: 37.96 EUR

(118): Volume: 35 Unit price: 37.96 EUR

(119): Volume: 67 Unit price: 37.95 EUR

(120): Volume: 49 Unit price: 37.96 EUR

(121): Volume: 95 Unit price: 37.96 EUR

(122): Volume: 50 Unit price: 37.96 EUR

(123): Volume: 65 Unit price: 37.95 EUR

(124): Volume: 65 Unit price: 37.95 EUR

(125): Volume: 230 Unit price: 37.96 EUR

(126): Volume: 56 Unit price: 37.96 EUR

(127): Volume: 34 Unit price: 37.95 EUR

(128): Volume: 39 Unit price: 37.95 EUR

(129): Volume: 96 Unit price: 37.94 EUR

(130): Volume: 143 Unit price: 37.95 EUR

(131): Volume: 60 Unit price: 37.94 EUR

(132): Volume: 77 Unit price: 37.95 EUR

(133): Volume: 87 Unit price: 37.93 EUR

(134): Volume: 121 Unit price: 37.96 EUR

(135): Volume: 2 Unit price: 37.95 EUR

(136): Volume: 82 Unit price: 37.95 EUR

(137): Volume: 62 Unit price: 37.96 EUR

(138): Volume: 5 Unit price: 37.96 EUR

(139): Volume: 79 Unit price: 37.97 EUR

(140): Volume: 21 Unit price: 37.97 EUR

(141): Volume: 44 Unit price: 37.96 EUR

(142): Volume: 44 Unit price: 37.95 EUR

(143): Volume: 67 Unit price: 37.95 EUR

(144): Volume: 20 Unit price: 37.95 EUR

(145): Volume: 48 Unit price: 37.93 EUR

(146): Volume: 44 Unit price: 37.92 EUR

(147): Volume: 87 Unit price: 37.94 EUR

(148): Volume: 68 Unit price: 37.91 EUR

(149): Volume: 148 Unit price: 37.92 EUR

(150): Volume: 180 Unit price: 37.95 EUR

(151): Volume: 90 Unit price: 37.95 EUR

(152): Volume: 28 Unit price: 37.95 EUR

(153): Volume: 63 Unit price: 37.93 EUR

(154): Volume: 44 Unit price: 37.92 EUR

(155): Volume: 190 Unit price: 37.93 EUR

(156): Volume: 150 Unit price: 37.93 EUR

(157): Volume: 200 Unit price: 37.95 EUR

(158): Volume: 106 Unit price: 37.95 EUR

(159): Volume: 44 Unit price: 37.95 EUR

(160): Volume: 88 Unit price: 37.95 EUR

(161): Volume: 116 Unit price: 37.95 EUR

(162): Volume: 8 Unit price: 37.95 EUR

(163): Volume: 100 Unit price: 37.94 EUR

(164): Volume: 87 Unit price: 37.95 EUR

(165): Volume: 111 Unit price: 37.95 EUR

(166): Volume: 90 Unit price: 37.95 EUR

(167): Volume: 18 Unit price: 37.95 EUR

(168): Volume: 40 Unit price: 37.93 EUR

(169): Volume: 4 Unit price: 37.93 EUR

(170): Volume: 44 Unit price: 37.93 EUR

(171): Volume: 17 Unit price: 37.94 EUR

(172): Volume: 29 Unit price: 37.95 EUR

(173): Volume: 114 Unit price: 37.94 EUR

(174): Volume: 44 Unit price: 37.92 EUR

(175): Volume: 56 Unit price: 37.92 EUR

(176): Volume: 88 Unit price: 37.94 EUR

(177): Volume: 101 Unit price: 37.96 EUR

(178): Volume: 139 Unit price: 37.97 EUR

(179): Volume: 55 Unit price: 37.96 EUR

(180): Volume: 95 Unit price: 37.96 EUR

(181): Volume: 18 Unit price: 37.97 EUR

(182): Volume: 108 Unit price: 37.95 EUR

(183): Volume: 54 Unit price: 37.95 EUR

(184): Volume: 36 Unit price: 37.94 EUR

(185): Volume: 8 Unit price: 37.94 EUR

(186): Volume: 68 Unit price: 37.94 EUR

(187): Volume: 89 Unit price: 37.94 EUR

(188): Volume: 44 Unit price: 37.93 EUR

(189): Volume: 47 Unit price: 37.93 EUR

(190): Volume: 114 Unit price: 37.94 EUR

(191): Volume: 75 Unit price: 37.94 EUR

(192): Volume: 15 Unit price: 37.95 EUR

(193): Volume: 68 Unit price: 37.95 EUR

(194): Volume: 80 Unit price: 37.95 EUR

(195): Volume: 96 Unit price: 37.95 EUR

(196): Volume: 79 Unit price: 37.94 EUR

(197): Volume: 50 Unit price: 37.94 EUR

(198): Volume: 25 Unit price: 37.93 EUR

(199): Volume: 102 Unit price: 37.93 EUR

(200): Volume: 89 Unit price: 37.93 EUR

(201): Volume: 44 Unit price: 37.92 EUR

(202): Volume: 126 Unit price: 37.92 EUR

(203): Volume: 14 Unit price: 37.93 EUR

(204): Volume: 38 Unit price: 37.93 EUR

(205): Volume: 93 Unit price: 37.93 EUR

(206): Volume: 29 Unit price: 37.93 EUR

(207): Volume: 95 Unit price: 37.93 EUR

(208): Volume: 73 Unit price: 37.94 EUR

(209): Volume: 100 Unit price: 37.93 EUR

(210): Volume: 143 Unit price: 37.92 EUR

(211): Volume: 79 Unit price: 37.93 EUR

(212): Volume: 130 Unit price: 37.93 EUR

(213): Volume: 79 Unit price: 37.94 EUR

(214): Volume: 48 Unit price: 37.94 EUR

(215): Volume: 69 Unit price: 37.95 EUR

(216): Volume: 100 Unit price: 37.95 EUR

(217): Volume: 70 Unit price: 37.95 EUR

(218): Volume: 115 Unit price: 37.94 EUR

(219): Volume: 44 Unit price: 37.93 EUR

(220): Volume: 10 Unit price: 37.93 EUR

(221): Volume: 124 Unit price: 37.93 EUR

(222): Volume: 72 Unit price: 37.95 EUR

(223): Volume: 5 Unit price: 37.93 EUR

(224): Volume: 4 Unit price: 37.93 EUR

(225): Volume: 75 Unit price: 37.94 EUR

(226): Volume: 25 Unit price: 37.94 EUR

(227): Volume: 73 Unit price: 37.95 EUR

(228): Volume: 14 Unit price: 37.96 EUR

(229): Volume: 80 Unit price: 37.96 EUR

(230): Volume: 97 Unit price: 37.97 EUR

(231): Volume: 56 Unit price: 37.97 EUR

(232): Volume: 155 Unit price: 38.01 EUR

(233): Volume: 59 Unit price: 38 EUR

(234): Volume: 82 Unit price: 38 EUR

(235): Volume: 88 Unit price: 38 EUR

(236): Volume: 44 Unit price: 37.99 EUR

(237): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(238): Volume: 200 Unit price: 37.99 EUR

(239): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(240): Volume: 100 Unit price: 38 EUR

(241): Volume: 56 Unit price: 38 EUR

(242): Volume: 46 Unit price: 37.99 EUR

(243): Volume: 44 Unit price: 37.99 EUR

(244): Volume: 75 Unit price: 37.99 EUR

(245): Volume: 106 Unit price: 37.99 EUR

(246): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(247): Volume: 245 Unit price: 37.99 EUR

(248): Volume: 198 Unit price: 37.99 EUR

(249): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(250): Volume: 47 Unit price: 37.99 EUR

(251): Volume: 13 Unit price: 37.99 EUR

(252): Volume: 66 Unit price: 37.98 EUR

(253): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(254): Volume: 56 Unit price: 37.98 EUR

(255): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(256): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(257): Volume: 44 Unit price: 37.98 EUR

(258): Volume: 43 Unit price: 37.98 EUR

(259): Volume: 56 Unit price: 37.98 EUR

(260): Volume: 132 Unit price: 37.97 EUR

(261): Volume: 95 Unit price: 37.95 EUR

Aggregated transactions

(261): Volume: 20,109 Volume weighted average price: 37.95439 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2019-08-09

Venue: UBS MTF (XUBS)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009003305

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 59 Unit price: 37.835 EUR

(2): Volume: 53 Unit price: 37.84 EUR

Aggregated transactions

(2): Volume: 112 Volume weighted average price: 37.83737 EUR

____________________________________________

In total, all acquisitions reported above are 26,000 shares.

SAMPO PLC

Jarmo Salonen

Head of Investor Relations and Group Communications

tel. +358 10 516 0030