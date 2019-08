(shareribs.com) London 09.08.2019 - Nickel hat am Donnerstag ein 16-Monatshoch erreicht, was heute zu Gewinnmitnahmen führt. Grund für das hohe Niveau sind die Spekulationen über eine Verengung des Angebots. Der Nickelexporteur Indonesien hat kürzlich bestätigt, dass man an dem geplanten Exportbann für Nickel im Jahr 2022 festhalten wolle. Das Land ist der wichtigste Nickellieferant weltweit und will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...