Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Kernbotsschaft der Veranstaltung sei die Zuversicht in die bilanzielle Stärke des Energiekonzerns gewesen, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er halte aber an seiner Einschätzung fest, dass einige Risiken nicht angemessen im derzeitigen Aktienkurs berücksichtigt seien./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-09/15:00

ISIN: DE000ENAG999