Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Geschäftsjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Es gebe Anzeichen für Schwäche und Unsicherheit in Europa, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kürzung des Ausblicks für 2020 scheine deutlicher zu sein als von jedermann befürchtet./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 13:08 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

