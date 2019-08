Baden-Baden (ots) - Die Themen im ARD-Buffet in der KW 33/2019



Moderation: Fatma Mittler-Solak



Montag, 12. August



Heute gibt es Reistaler mit Ratatouille, am Herd steht Christina Richon. Zuschauerfragen zum Thema: Fit bleiben bei der Hausarbeit; Studiogast: David Müller, Physiotherapeut Gute Idee: Blütenregen aus der Gießkanne - mit Nadine Weckardt, Floristin 360°Quiz



Dienstag, 13. August



Roastbeef mit Pfeffersauce und Pommes Nicoise - lecker! Tipps und Tricks für die Zubereitung zeigt Michael Kempf. Zuschauerfragen zum Thema: Duftpelargonien richtig pflegen; Studiogast: Matthias Alter, Gärtner im Kloster Maria Laach Gute Idee: Terrazzo-Untersetzer - mit Patricia Morgenthaler, Designerin 360°Quiz



Mittwoch, 14. August



Heute zeigt Christian Henze, wie man verschiedene Sandwich-Variationen zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: Starke Blase; Studiogast: Dr. Lothar Zimmermann, Arzt und Medizinjournalist Gute Idee: Häkel-Cupcake - mit Annelie Kojic, Häkel-Designerin 360°Quiz



Donnerstag, 15. August



Lust auf Nizza Salat? Wie man das macht, zeigt Vincent Klink. Zuschauerfragen zum Thema: Recht - Unzufrieden mit der Frisur? Studiogast: Kay Rodegra, Rechtsanwalt Gute Idee: Schmuckschale aus Pappmaschee - mit Martina Lammel, Designerin 360°Quiz



Freitag, 16. August



Simon Tress zeigt heute, wie man Crepes zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: So bleibt Obst und Gemüse länger frisch; Studiogast: Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler Gute Idee: Luftiger Strauß in Weiß - mit Andreas Frank, Florist 360°Quiz



