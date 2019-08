Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 8. August 2019 fiel im Shuangliu District Sports Center der Stadt Chengdu in der Provinz Sichuan, China, der offizielle Startschuss für die 19. World Police and Fire Games (nachfolgend WPFG genannt), wie die Bezirksregierung Shuangliu bekannt gab. Der Bezirk Shuangliu ist Gastgeber der Eröffnungszeremonie für die diesjährigen WPFG sowie für eine Reihe weiterer wichtiger Veranstaltungen des Sportwettkampfes, was für die Stadt Chengdu auf ihrem Weg, sich international als Stadt für Sportwettkämpfe einen Namen zu machen, von großer Bedeutung ist.



Dieses Jahr werden die alle zwei Jahre stattfindenden WPFG zum ersten Mal in einer asiatischen Stadt ausgetragen. Beinahe 10.000 Athleten aus 80 Nationen und Regionen, wie die Vereinigten Staaten, Deutschland und Kanada, werden an diesem insgesamt zehntägigen Sportereignis teilnehmen.



Auf die Frage, wieso gerade Chengdu als Gastgeberstadt der diesjährigen Spiele ausgewählt wurde, entgegnete Danny Bodycoat, Direktor der WPFG: "Als die Polizei von Chengdu 2007 zum ersten Mal an den Spielen teilnahm, hinterließ ihre Freude daran einen bleibenden Eindruck. Nach weiterer Betrachtung und Untersuchung stellten wir fest, dass die Stadt Chengdu in vielerlei Hinsicht besonders ist, von Leidenschaft und Hingabe bis hin zu Professionalität und vorhandenen Veranstaltungsorten. Daher war die Wahl einfach."



Wichtiger internationaler Sportwettkampf zeigt das Charisma von Chengdu



Seit mehreren Jahren ist die Stadt Chengdu aktiv darum bemüht, sich als weltbekannte Stadt für Sportwettkämpfe einen Namen zu machen, was durch verschiedene Initiativen der Stadt, wie z. B. die Einrichtung des Tianfu Greenway-Systems, und das Sicherstellen vom Fortschritt diverser Projekte, wie die Tianfu Aoti City und der Longquan Mountains Urban Forest Park, widergespiegelt wird. Darüber hinaus fördert die Stadt Chengdu die Integration von Kultur, Sport und Tourismus. So wurden ihre Einwohner durch die Kampagne "Sports Chengdu" zu körperlicher Bewegung motiviert und der Ausbau der Leistungssport- und allgemeinen Sportbranche in die Wege geleitet.



Juan Antonio Samaranch Jr. kommentierte die junge Sportszene von Chengdu einmal mit den Worten: "Der Chengdu International Marathon ist auf der ganzen Welt bekannt und ich bin der Meinung, dass Chengdu sich bereits als eine der weltweit besten Städte für die Austragung großer Sportveranstaltungen behauptet hat."



Ganz im Sinne dieser Bemerkung von Samaranch Jr. wird die Stadt Chengdu aktuell immer öfter als Austragungsort für wichtige internationale Sportwettkämpfe gewählt. Neben den derzeit stattfindenden WPFG konnte Chengdu sich bereits die Rechte für die Universiade 2021 und die World Games 2025 sichern.



Shuangliu als Zentrum für internationale Sportveranstaltungen - bekannte Flughafenstadt für Sportwettkämpfe wird zur Weltberühmtheit



Shuangliu hat in den letzten Jahren immer mehr nationale sowie internationale Sportveranstaltungen ausgerichtet, was für die Stadt Chengdu auf ihrem Weg, sich international als Stadt für Sportwettkämpfe einen Namen zu machen, von großer Bedeutung ist. Diese bekannte Flughafenstadt für Sportwettkämpfe macht sich in rasantem Tempo einen Namen.



Seit 2014 findet jedes Jahr der Anstoß für das internationale Jugendfußballturnier "Panda Cup" im Shuangliu District Sports Center statt. Im Verlauf der letzten fünf Jahre gewann der "Panda Cup" zunehmend an Größe und hat sich zum Talentpool zukünftiger Fußballstars entwickelt.



Seit seiner Auftaktveranstaltung im Jahr 2016 finden die ATP 250 Chengdu Open stets in Shuangliu statt und sind aktuell das hochkarätigste internationale Tennisturnier, das jemals in Chengdu ausgerichtet wurde. Somit schließt sich die Provinzhauptstadt von Sichuan Shanghai, Peking und Shenzhen als vierte chinesische Gastgeberstadt der ATP Tour an.



Darüber hinaus wurden der Shuangliu Airport International Marathon, der Chengdu Women's Half Marathon und die National Women's Half Marathon Championship sowie die Belt and Road Chengdu-Australian Open University Tennis Championship und eine Reihe weiterer internationaler Wettkämpfe in Shuangliu mit viel Aufsehen abgehalten.



Innerhalb nur eines Jahres wurden in Shuangliu erfolgreich mehr als zehn internationale Sportwettkämpfe ausgetragen, was den Bezirk auf der Bühne für hochkarätige Sportveranstaltungen ins Rampenlicht rückte.



Gut ausgestattete und gehobene Veranstaltungsorte sind entscheidend für die Austragung von Wettkämpfen



Die Austragung hochkarätiger Sportwettkämpfe hängt von der Verfügbarkeit erstklassiger Veranstaltungsorte ab. Vor 40 Jahren war das einzige Sportgelände in Shuangliu ein Schlammfeld. Doch seit 2008 hat Shuangliu stark an der Verbesserung seiner Sportausstattung und entsprechenden Einrichtungen gearbeitet.



Im Juli 2008 wurde das Shuangliu District Sports Center fertiggestellt und in Betrieb genommen und ist zu einem Wahrzeichen im Herzen des neuen Zentrums des Bezirks geworden. Dem folgten der Bau vom China Modern Pentathlon Events Center, Sichuan International Tennis Center, Sichuan Mudi International Golf Club, Chengdu Blades Football Club und der Sichuan Provincial National Badminton Training Base. In ganz Shuangliu tauchten plötzlich hochwertige und modernisierte Sportanlagen auf, die den Anforderungen zum Austragen einer Vielzahl von Multisport-Events und professionellen Einzelsportwettkämpfen gerecht werden und das Rückgrat für die Ausrichtung noch größerer wichtiger internationaler Sportveranstaltungen sind.



Instandsetzung von Begleiteinrichtungen und Gründung einer "Stadt des Sports" für alle Bürger



Neben großartigen und hochmodernen Sportstätten gestaltet ein international gut angeschlossenes Flugnetz die Anreise für Athleten aus aller Welt einfach, um in Chengdu Shuangliu an großen internationalen Sportwettkämpfen teilnehmen zu können. Gegenwärtig bietet der Shuangliu International Airport 345 Flugverbindungen an, einschließlich 117 internationaler (regionaler) Strecken, wobei es in Zentral- und Westchina kein besser ausgebautes Streckennetz mit mehr Flügen gibt. Das Flugnetz von Shuangliu deckt die fünf Hauptkontinente ab und Passagiere können die meisten der größten Städte der Welt von Shuangliu aus innerhalb von 15 Stunden Flugzeit erreichen.



Die fantastische grüne Ökologie und Umwelt tragen ebenfalls entscheidend zur Beliebtheit von Shuangliu als Gastgeber für führende Sportveranstaltungen bei. Da sich die Stadt Chengdu fest vorgenommen hat, zur "Gartenstadt" zu werden, befindet sich in Shuangliu das größte urbane Feuchtgebiet Asiens, der 15.000 mu große Airport Central Park und Pan-City Ecological Scenery Belt sowie andere Projekte, die Shuangliu auf seinem Weg zur bekannten Flughafenstadt für Sportwettkämpfe zu werden, unterstützen sollen.



Auch in Zukunft wird Shuangliu weiterhin auf Chengdus immer umfangreicheres Greenway-System zurückgreifen, um sich als "Stadt des Sports" für alle Bürger zu etablieren, spezielle Verkehrswege für Sportveranstaltungen planen und gestalten, verschiedene Begleiteinrichtungen und Funktionen verbessern, mehr bekannte Sportvereine bzw. Sportorganisationen einladen, ein Standbein in Shuangliu aufzubauen, und ein Flughafencluster für Sportwettkämpfe bilden. Darüber hinaus wird Shuangliu sich weiterhin der Welt gegenüber im zunehmend raschen Tempo öffnen sowie eine international wettbewerbsfähige und ökonomische Luftfahrtbranche aufbauen und alles daran setzen, zur Luftfahrthauptstadt Chinas zu werden.



Pressekontakt:



Frau Hou

Tel: +86-28-85282139



Original-Content von: Shuangliu District Government, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/33673