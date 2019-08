Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat dem US-Aktienmarkt am Freitag bislang die Kraft für weitere Anstiege gefehlt. Der Dow Jones Industrial verlor in den ersten Minuten nach dem Start 0,36 Prozent auf 26 283,56 Punkte. Damit zeichnet sich derzeit ein Wochenverlust von 0,8 Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,46 Prozent auf 2924,69 Punkte nach. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,79 Prozent auf 7663,76 Zähler nach unten.

In der ersten Wochenhälfte hatte es für die Indizes allerdings noch wesentlich schlimmer ausgesehen. Neue Eskalationsstufen im Handelskrieg zwischen den USA und China hatten eine Verkaufswelle ausgelöst./ajx/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0189 2019-08-09/16:04