Angesichts des schwelenden Zollstreits mit China wollen Anleger in den USA vor dem Wochenende auf Nummer sicher gehen. Uber verliert nach katastrophalen Zahlen kräftig.

Nach der jüngsten Kursrally nutzen einige US-Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen. Angesichts des schwelenden Zollstreits mit China wollten sie vor dem Wochenende auf Nummer sicher gehen, sagten Börsianer. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Freitag bis zu 0,5 Prozent.

Nervös machte Investoren ein Medienbericht, dem zufolge die Regierung in Washington die Vergabe von Lizenzen für Geschäfte zwischen US-Firmen und Huawei hinauszögere. Der chinesische Netzwerkausrüster steht auf einer schwarzen Liste der USA.

Am Donnerstag hatten ermutigende Konjunkturdaten aus China sowie die Stabilisierung des Yuan den US-Börsen Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent höher auf 26.378 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 1,9 Prozent auf 2938 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 8039 Punkte.

In Deutschland wurde der Dax an diesem Freitag durch die politischen Spannungen in Rom belastet.

