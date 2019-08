Washington verzögert seine Huawei Entscheidung, was die Technologieaktien belastet - Der CBOE Volatility Index steigt am Freitag um mehr als 5% - Die defensive Aktien bleiben nach der Eröffnungsglocke im positiven Bereich - Die Wall Street Hauptindizes begannen am Freitag den Tag im Verlust, da sich die Anleger weiterhin vom Risiko fern halten. ...

