Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe von 1,12 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1202 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1198 (Donnerstag: 1,1193) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8930 (0,8934) Euro.

Neue politische Unsicherheiten in der Eurozone konnten den Euro kaum belasten. Mit einer Regierungskrise in Italien war der Euro am Donnerstagabend nur zeitweise bis auf 1,1177 Dollar gefallen. Der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hatte zuletzt ein Misstrauensvotum im Senat gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte angekündigt. Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende.

Neue Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zum Handelskonflikt mit China konnten den Eurokurs ebenfalls nicht nennenswert bewegen. Nur wenige Tage nach einer Eskalation des Handelskonflikts mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Waren sagte Trump am Nachmittag, dass die Gespräche mit China "sehr gut verlaufen". Allerdings schränkte er ein, dass die USA noch nicht bereit seien für ein Handelsabkommen.

Deutlich gefallen ist dagegen das britische Pfund. Der Kurs der Währung rutschte im Mittagshandel zeitweise auf 1,2056 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Die britische Wirtschaft ist erstmals seit dem Jahr 2012 wieder geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im zweiten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Am Morgen hatte das Pfund noch deutlich höher bei 1,2140 Dollar notiert.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,92820 (0,92115) britische Pfund, 118,51 (118,64) japanische Yen und 1,0897 (1,0923) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (rund 31,1 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1503 Dollar gehandelt. Das waren etwa 3 Dollar mehr als am Vortag./jkr/fba

