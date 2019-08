Marco Fuchs, Gründer des ersten deutschen börsennotierten Raumfahrtkonzerns, spricht über den Boom der Raumfahrtindustrie, die Zukunft deutscher Satelliten-Technologie und wann Mars und Mond zum Urlaubsziel werden.

Zur Person: Marco Fuchs führt Deutschlands ersten börsennotierten Raumfahrt- und Technologiekonzern. Er ist seit 2000 Vorstandsvorsitzender der OHB SE und seit 2011 Vorstandsvorsitzender der OHB System AG.

WirtschaftsWoche: Herr Fuchs, derzeit scheint in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft der Aufschwung zu enden. Nur bei Ihnen geht es offenbar immer weiter aufwärts. Sind OHB, Sie und Ihre Branche immun? Marco Fuchs: Immun sicher nicht. Aber die Raumfahrt ist derzeit nicht nur in Deutschland, sondern weltweit seit Jahren erfolgreich. Die Raumfahrt lebt von ihren vielen langfristigen Projekten. Sie ist eine Art Infrastruktur geworden, die immer mehr Nutzen stiftet, etwa durch Dinge wie das europäische Navigationssystem Galileo. Und schließlich gibt es eine generelle Faszination durch epochale Missionen wie die Mondlandung, die sich ja gerade zum 50. Mal gejährt hat. All das sorgt für großes Interesse und eine steigende Nachfrage.

Bleibt das so? Kürzlich ging die Firma PT Scientists aus Berlin insolvent, die an einem Mondlandeprojekt gearbeitet hat.Jeder Boom lockt viele Spieler in eine Branche. Dazu gehören nicht nur große Unternehmen aus dem Silicon Valley wie etwa Blue Origin von Amazon-Chef Jeff Bezos, sondern auch kleine Gründer. Und so wie etwa die IT-Branche boomt und trotzdem Misserfolge hat, gibt es auch in der Raumfahrt Dinge, die nicht funktionieren.

Was reizt private Investoren wie Jeff Bezos oder den Microsoft-Gründer Paul Allen an der Raumfahrt, die ja wenig mit dem im Silicon Valley üblichen digitalen Plattformgeschäft zu tun hat?Für sie ist Raumfahrt wohl eine Art Jugendtraum. Aber sie sehen auch klar die Geschäftsmöglichkeiten. Gerade weil sie erfolgreiche Unternehmer sind, verfolgen sie meiner Meinung nach keine anthroposophischen Ideen der Art "Wir machen jetzt mal was ganz Tolles". Alle haben auch in ihren Raumfahrtaktivitäten sehr solide Businesspläne.

Was machen die anders als Sie?Sie haben ein anderes Finanzmodell. Dank ihrer wohlhabenden Gründer haben sie eine sichere Finanzierung. Das ist ein immenser Vorteil. Ein normaler Gründer verbringt ja mindestens die halbe Zeit damit, Geld einzusammeln. Darum sind die Finanzierungsrunden gerade bei US-Start-ups oft strukturierter als die Inhalte. Blue Origin kann sich dagegen voll auf die Arbeit konzentrieren und wird darum auch sehr erfolgreich sein.

Wie gut sind die neuen Anbieter technisch?Sehr gut. Dank der neuen Spieler haben wir bei der Raketentechnik Innovationssprünge, die es jahrzehntelang nicht gab. Ein Beispiel: Der Kern von Space X des Tesla-Gründers Elon Musk ist ein überlegenes Produkt: eine Rakete, bei der die erste Stufe wiederverwendbar ist. Bis dahin haben alle auf eine horizontale Landung gesetzt wie beim Space Shuttle. Doch das erfordert einen immensen Aufwand, weil es eine aerodynamische Struktur erfordert und für die Landung eine Art Flugzeug. Es ist natürlich sehr komplex und schwer. Die Landung über die Triebwerke ist technisch einfacher und damit günstiger, selbst wenn sie viel Treibstoff braucht. Bei den vielen Feiern rund um den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung durch Apollo 11 aus den USA drängte sich der Eindruck auf, dass seitdem nicht viel passiert ist. Wann erleben wir denn echte Neuerungen?Die haben wir bereits. Zu Apollo-Zeiten ging es um eine Art Erkundungsraumfahrt. Nach dem Motto: Wir fliegen mal irgendwo hin und schauen uns das an. Heute haben wir eine Anwendungsraumfahrt; eine Infrastruktur, die nützliche Dienste für die Erde bringt. Das sind vor allem Satelliten, die nicht nach außen ins Weltall schauen, sondern runter auf unseren Planeten. Darum sind Satellitenfernsehen oder Navigation über eine Handy-App eine Selbstverständlichkeit. Diese Entwicklung geht weiter mit Anwendungen wie Umweltforschung oder Dienstleistungen wie Erdbeobachtung, etwa zum Aufklären von Versicherungsschäden. Das trägt unsere Branche.

