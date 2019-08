Der Absturz kam am Donnerstag. Ganze 8,4% hat die Aktie des deutschen Lichtkonzerns an einem Tag verloren und nach einer schnellen Erholung sieht es nicht aus. Wenn man noch weiter zurückblickt sieht es sogar noch düsterer aus, denn seit Anfang 2018 hat die Aktie mehr als 60% ihres Wertes verloren. Aber was ist passiert? Milliardenangebot abgelehnt Vor allem der Kampf gegen die Schwäche der Automobilindustrie und die allgemeine Konjunkturabschwächung macht der Aktie schon seit längerem zu schaffen. ... (Philipp Keltsos)

