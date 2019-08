Zum Ende der Woche verlor die Aktie von Thomas Cook erneut. Der Wert hat einen Rücksetzer von 2 % hinnehmen müssen. Damit ist die Aktie auf dem Weg, die vormals gute Phase an den Börsen wieder zu beenden. Investoren und Analysten sehen genau hin. Eine Neuigkeit: Ein neuer Großinvestor. Die Märkte sind gespannt. Thomas Cook: Was ist da los? Aus Sicht der Charttechniker setzt sich der Abwärtstrend derzeit formal fort. Der Wert hatte am Anfang der Woche zwar etwa 40 % gewonnen, dies jedoch auf kleinstem ... (Frank Holbaum)

