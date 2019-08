Der US-Präsident hat am Freitag Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit mit China zerschlagen. Anleger handelten an der Wall Street dementsprechend vorsichtig.

Nach der jüngsten Kursrally haben einige US-Anleger zum Wochenschluss die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen genutzt. Angesichts des schwelenden Zollstreits mit China wollten sie vor dem Wochenende auf Nummer sicher gehen, sagten Börsianer.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.287 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,7 Prozent auf 2918 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um ein Prozent auf 7959 Punkte.

Negativ nahmen Börsianer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump auf. Der Republikaner zerschlug Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt mit China. Zwar gingen die Gespräche weiter, sagte Trump. Die USA würden jedoch zunächst kein Abkommen schließen. Die USA und China überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen.

In Deutschland wurde der Dax an diesem Freitag durch die politischen Spannungen in Rom belastet. Er schloss 1,28 Prozent im Minus. Gleichzeitig gewann die Bayer-Aktie am Morgen zeitweise mehr als elf Prozent, weil Bayer laut einem Bericht wegen Tausender Glyphosat-Klagen einen Vergleich bis zu acht Milliarden Dollar in den USA anstreben soll.

