In der Region Kaschmir kommt es trotz der Entsendung indischer Sicherheitskräfte zu Protesten. Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Indien und Pakistan bleibt weiter angespannt.

Im indischen Teil Kaschmirs ist die Ausgangssperre kurzzeitig für die muslimischen Freitagsgebete gelockert worden. Bewohnern der größten Stadt in der Region, Srinagar, sei es teils erlaubt worden, in Moscheen zu beten, teilte der regionale Polizeichef Dilbagh Singh der Nachrichtenagentur AP mit. Trotz hoher Präsenz von Sicherheitskräften versammelten sich Demonstranten zu Protesten gegen die indische Kontrolle der Region. Seit der Aufhebung des Sonderstatus der Region durch die Regierung in Neu Delhi gilt in dem überwiegend von Muslimen bewohnten Kaschmir eine Ausgangssperre. Telekommunikations- und Internetverbindungen sind fast vollständig abgestellt worden, um Unruhen und Demonstrationen zu verhindern.

Nach der Lockerung der Ausgangssperre war in Fernsehaufnahmen aus Srinagar zu sehen, wie kleine Gruppen von Gläubigen in Moscheen beteten. "Wir sehen Ruhe und Normalität. Es gab keinen Fall von Gewalt", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Neu Delhi. Allerdings versuchten im Viertel Mochu in ...

