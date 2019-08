Der US-Präsident bezeichnete den Inhalt des Briefes von Nordkoreas Machthaber als "wirklich schön". Kim äußerte darin unter anderem seinen Zorn über US-Militärübungen.

US-Präsident Donald Trump hat einen dreiseitigen persönlichen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bekommen. Das Schreiben sei "sehr positiv" gewesen und ihm am Donnerstag persönlich ausgehändigt worden, sagte Trump am Freitag. Er rechne mit weiteren Gesprächen, um den Stillstand in den Atomverhandlungen ...

