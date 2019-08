Weltweit stehen Projekte zur CO2-Speicherung vor dem Durchbruch. Sie könnten den Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft ermöglichen. Nur in Deutschland fürchtet man sich noch - dabei stammt die Idee von hier.

Um den Ort zu überblicken, wo der Klimawandel einfach weggesperrt werden soll, genügt es, ein paar Schritte hinauf aufs Dach des Kontrollzentrums Tomakomai zu steigen. Zu sehen: eine blau gestrichene Gaspipeline, die in ein Gelände von der Größe eines Maisfeldes voller Maschinen, Pumpen und Tanks mit drei schlanken Metalltürmen im Zentrum hineinläuft. "In dem höchsten Turm wäscht eine Aminolösung das Kohlendioxid aus den Abgasen, die mit der Pipeline aus der Raffinerie da hinten kommen", erläutert Manager Jiro Tanaka vom Konsortium Japan CCS. Er zeigt zunächst auf drei mächtige Kompressoren, die das Kohlendioxid (CO2) massiv verdichten, und lässt seinen Arm dann hinüberschweifen, in Richtung des Pazifischen Ozeans, der an das Gelände grenzt. "Da hinten kurz vor dem Horizont lagern wir das CO2 ganz tief im Meeresboden", sagt der Japaner und transportiert damit auch ein unausgesprochenes Versprechen: So tief wird das Gas da liegen, dass es weder Mensch noch Atmosphäre jemals wieder gefährlich wird.

Die Anlage Tomakomai, am Rande der gleichnamigen Stadt auf Japans Nordinsel Hokkaido gelegen, ist eines der erstaunlichsten Anschauungsobjekte des weltweiten Bemühens, Wirtschaft und Klima miteinander zu versöhnen. Eigentlich ist das, was hier passiert, ein ziemlich alter Hut. CCS, Carbon Capture and Storage, erlebte vor gut einem Jahrzehnt einen spektakulären Hype - und einen gnadenlos tiefen Fall. Die Idee damals: Anstatt Kohlekraftwerke abzuschalten, nehme man einfach ihre Abgase, lagere sie in der Erde, und fertig sei der Klimaschutz. "Seitdem wird die Technologie in der deutschen Öffentlichkeit als Feigenblatt der fossilen Industrie gesehen", sagt Reinhard Hüttl, Chef des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. Bis heute verbuchen die meisten deutschen Wissenschaftler, aber auch die breite Bevölkerung CCS in der Rubrik Klimaschummel: Anstatt das Problem selbst, nämlich die Erderwärmung, anzugehen, wird das schädliche Kohlendioxid einfach verbuddelt.

Und so hat hierzulande kaum einer mitbekommen, dass CCS derzeit rund um den Globus eine erstaunliche Renaissance erlebt. In Norwegen und Kanada wird die Technologie bereits im regulären Betrieb angewendet, in Japan und den Niederlanden laufen große Versuchsprojekte. Nach Angaben des CCS-Instituts, einer gloabal aktiven Lobbygruppe, laufen aktuell weltweit 43 Anlagen wie die nahe Tomakomai. Und alle diese Projekte kommen bisher zum gleichen Resultat: Die CO2-Speicherung funktioniert und ist sicher. Wichtiger noch: Sie könnte noch viel umfassender zum Einsatz kommen, als es sich die Pioniere einst gedacht hatten. Und helfen, die Wirtschaft auch dort zu entgiften, wo Sonne, Wind und Wasserstoff als Energiequellen an ihre Grenzen stoßen.

Japan testet

Wie weit die Utopie einer CO2-neutralen Wirtschaft noch entfernt ist, auch das zeigt sich von der Dachterrasse im japanischen Tomakomai. Ein großer Teil der 170 000 Einwohner der Industriestadt arbeitet unterhalb eines der vielen Schornsteine, die hier in den Himmel ragen. In den Papier- und Chemiefabriken, in der Ölraffinerie und im Hafen. Genau das hat Tomakomai zur logischen Wahl für die erste CCS-Versuchsanlage in Japan gemacht: Anlagen, die das klimaschädliche Gas ausstoßen, gibt es hier zur Genüge. Weit über 260 000 Tonnen Kohlendioxid hat die Versuchsanlage seit 2016 abgeschieden und gespeichert. Das entspricht in etwa dem, was 100 000 Autos in Deutschland im Jahr ausstoßen. "Heute geht es bei CCS nicht mehr darum, Kohlekraftwerke zu retten, sondern darum, CO2-Emissionen auch in den Wirtschaftsbereichen zu verringern, wo sie sich partout nicht vermeiden lassen", sagt der deutsche CCS-Kenner Hüttl.

Das 260 Millionen Euro teure, staatlich finanzierte Experiment von Tomakomai bewertet der Betreiber schon vor dem offiziellen Abschluss im Herbst als ermutigenden Erfolg: Das Kohlendioxid ließ sich mit geringem Risiko und zu akzeptablen Kosten im Untergrund versenken. "Wir können nun in viel größeren Dimensionen denken und das nächste Projekt planen", sagt Präsident Shoichi Ishii von Japan CCS, einer Vereinigung von 34 Unternehmen aus der japanischen Öl- und Gasindustrie. Die Speicher unter dem Pazifik vor Tomakomai könnten noch bis zu 1000-mal mehr Gas aufnehmen.

Norwegen vertraut der Technik

Es ist wenig verwunderlich, dass gerade die Ölindustrie sich in den ...

