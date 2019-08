Netflix (WKN:552484) gab diese Woche bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Mobiltarif in Indien einführt. Dieses Paket kostet 199 Rupien pro Monat (ca. 2,89 US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen) und bietet alle Netflix-Inhalte "ununterbrochen und ohne Werbung" an und beinhaltet Streaming in Standardauflösung auf jeweils einem Smartphone oder Tablett. Das Unternehmen sagte, das wäre die vierte Tarifoption für Netflix in Indien und würde die drei bestehenden Tarife ergänzen. Der Basistarif in ...

