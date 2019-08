Deutschland hat das geostrategische Denken verlernt. Natürlich müssen wir wirtschaftliche Interessen notfalls militärisch verteidigen. Und natürlich braucht es dazu auch mehr Geld für die Bundeswehr.

Die kuriose, teils skurril anmutende Debatte, die dieser Tage über die Frage einer deutschen Beteiligung an einer Tankerschutzmission in der Straße von Hormus geführt wird - sei sie EU-mandatiert oder US-geführt - hat es erneut bestätigt: Wenn es um geostrategisches, geopolitisches und geoökonomisches Denken geht, steckt ein Großteil der politischen Elite, aber auch der deutschen Wirtschaft immer noch in den Kinderschuhen. Selten geht es um konkrete Fragen des Einsatzes militärischer Macht zur Durchsetzung und zum Schutz eigener Interessen. Meistens um diffuse Gefühle.

Etwa um das Gefühl, mit US-Präsident Donald Trump, einem "Rassisten" (SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich), keine gemeinsame Sache machen zu wollen. Um das Gefühl, auf der Seite der vermeintlich Schwachen stehen zu müssen. Oder um das Gefühl, von der Welt geliebt werden zu wollen. Gefühle statt Debatten um Interessen bestimmen die deutsche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und in einer solchen Gefühlslage wird gerne vergessen, wie abhängig Deutschland in seiner politischen Stabilität und in seinem ökonomischen Wohlstand vom Geschehen jenseits seiner Grenzen ist.

Deutschland hat wie kaum ein anderer Staat so sehr von dem profitiert, was man "ökonomische Globalisierung" nennt, und kaum ein anderer Staat ist dadurch zugleich von globalen Entwicklungen so abhängig geworden. Sei es durch die Notwendigkeit des freien Zuflusses von Waren und Rohstoffen, um das inländische Produktionsniveau aufrechterhalten zu können. Sei es durch das Interesse deutscher Exporteure an stabilen Regionen ohne gewalttätige Krisen und Konflikte.

Doch darüber zu reden, dass die Bundesrepublik auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, die gegebenenfalls militärisch zu schützen und zu verteidigen sind - das ist noch immer nicht opportun. So wenig, dass Politiker, die wagen, das Offensichtliche auszusprechen, zuweilen ihren Rücktritt einreichen müssen - so wie 2010 Horst Köhler. Dabei hat der damalige Bundespräsident nur ausgesprochen, was sich in jedem strategischen Dokument Deutschlands ("Weißbücher") nachlesen lässt, auch in den Strategischen Konzepten der Nato und in der Sicherheitsstrategie der EU - zentrale Dokumente deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, die von Deutschland nicht nur unterschrieben, sondern an vorderster Front mitentwickelt wurden. Meist regen sich bei der Vorstellung, dass es gegebenenfalls notwendig sein kann, die wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik militärisch zu stützen, abstruse Vorstellungen. Zum Beispiel die, dass deutsche Soldaten im Verbund mit Partnern Ölquellen und Kobaltminen besetzen, damit der Zufluss von Rohstoffen, die für die deutsche Industrie wichtig sind, nicht versiegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...