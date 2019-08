Lieber Leser, Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nunmehr verkündet, der Soli-Zuschlag werde fast vollständig abgeschafft. Für 90 % aller Menschen in Deutschland, hieß es. Man merkt, es ist Wahlkampfzeit. In weniger als einem Monat wird in zwei Ost-Bundesländern gewählt, Ende Oktober noch einmal. Die SPD ist am Rande der Wahrnehmung gelandet - und jetzt gibt es plötzlich eine große Steuersenkung für fast alle. Die banale Wahrheit Die banale Wahrheit in diesem Land sieht aus meiner Sicht anders ... (Christian Waffenschmidt)

