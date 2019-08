Tesla befindet sich auch zum Ende der vergangenen Woche auf Basis dieser Wochenanalyse in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch könnte es für die Aktie in den kommenden Handelssitzungen relativ interessant werden, meinen die Analysten der charttechnischen Fraktion. Kursziele bei etwa 250 Euro und vielleicht sogar 270 Euro seien nicht undenkbar, so heißt es. Tesla Aktie: Interessante Nachrichten Tesla wartete vor allem zur Mitte der Woche mit interessanten Neuigkeiten auf. Das Unternehmen ... (Frank Holbaum)

