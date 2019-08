Thomas Lesniowski, einer der Chefs der Sauerländer Brennerei, hält das Fass als Geschmacksverstärker für den Whisky für überschätzt.

Zur Person: Thomas Lesniowski, promovierter Meeresbiologe, leitet gemeinsam mit Julian Wellhausen und Julius Vosloh die Sauerländer Brennerei in Kallenhardt.

WirtschaftsWoche: Herr Lesniowski, Sie sind eigentlich Meeresbiologe, wie sind Sie zum Whisky-Brennen gekommen?Lesniowski: Ich habe fünf Jahre lang als Wissenschaftler auf Helgoland gearbeitet. Bei einem Landgang habe ich meine Frau kennengelernt. Über deren Familie kam ich zum Destillerie-Geschäft.

Wollten Sie von Anfang an daraus ein Vollzeit-Business machen?Nein, von 2000 an hat mein Schwiegervater zunächst nur eine kleine Obstbrennerei in einer Doppelgarage betrieben. Relativ schnell ist seine Geschäftspartnerin in die Brennerei eingestiegen und seitdem ist es ein Zwei-Familien-Betrieb. Später hatten wir dann mit Hilfe von Geldgebern aus der Familie die Chance, uns auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks zu vergrößern. Es hat jedoch einige Jahre gedauert, bis wir alle bürokratischen und produktionstechnischen Hürden genommen haben, um von 2007 an Whisky zu brennen.

Was machen Sie anders als die schottischen Brennereien?Anders als viele schottische Whisky-Macher glauben wir, dass 40 Prozent des Aromas bereits beim Brennen entsteht. Wir setzen in der Produktion ausschließlich Anlagen ein, die in Deutschland gebaut werden. Mit ihnen können wir den Brennprozess so steuern, dass bereits nach ...

