In der ehemaligen britischen Kolonie kommt es weiter zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Ankunftshalle des Flughafens wurde besetzt.

Bei erneuten Protesten gegen die pro-chinesische Regierung in Hongkong ist es am Samstag zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte trieben Regierungskritiker mit Tränengas auseinander. Die Demonstranten hatten zuvor eine Kreuzung blockiert. Den zweiten Tag in Folge besetzten Hunderte Demonstranten zudem die Ankunftshalle des Flughafens der Millionenmetropole. Bereits am Freitag hatten dort rund 1000 Demonstranten friedlich protestiert, kein Flug wurde dadurch beeinträchtigt. In mehreren Stadtbezirken zogen Tausende Menschen ...

