Seit seinem Amtsantritt vor einem Monat hat der neue Premier Kyriakos Mitsotakis einiges bewegt. Doch das Misstrauen der Griechen gegenüber der Politik sitzt tief.

Der Spruch "sigá sigá" - immer schön langsam - gehört zu den liebsten eines jeden Griechenlandurlaubers. Im Wortschatz von Kyriakos Mitsotakis hingegen scheint er nicht vorzukommen - der Premier regiert im Sauseschritt. 24 Stunden nach der Parlamentswahl am 7. Juli stand die neue griechische Regierung, eine Woche später nahm das neue Parlament die Arbeit auf, und seither vergeht in Athen kaum ein Tag, an dem nicht ein neues Gesetz, eine neue Maßnahme verabschiedet wird.

"Täglich ein positiver Schock, eine positive Überraschung!", schrieb Anfang der Woche die griechische Boulevardzeitung "Proto Thema" und listete auf, was die Regierung von Mitsotakis in den vergangenen vier Wochen geleistet hat. Viele kleine, aber für die Menschen sichtbare Maßnahmen sind dabei, etwa eine erhöhte Polizeipräsenz in der Athener Innenstadt oder eine Lösung für das überbordende Müllproblem auf der Insel Korfu; die dortige Abfallwirtschaft wurde vom zuständigen Minister kurzerhand privatisiert.

Auch vor heißeren Eisen scheut die Regierung nicht zurück. So sollte am Dienstagabend im Parlament das weltweit einzigartige griechische Universitäts-Asyl eingeschränkt werden. Dazu gedacht, politisch Verfolgten Schutz zu gewähren, pervertierte das Asyl über die Jahre, denn Polizisten dürfen auf dem Campus nur zum Einsatz kommen, wenn Rektorat und Studentenvertreter sich zuvor in einem komplizierten Verfahren darauf einigen.

Den quasi rechtsfreien Raum machten sich zuletzt Dealer und linke Autonome zunutze. Neben gesellschaftlichen Themen wurden aber vor allem schon etliche neue Gesetze verabschiedet, die sich positiv auf die Wirtschaft, den Staatshaushalt und den Geldbeutel der Bürger auswirken sollen.

So beschloss das Parlament Ende Juli, säumigen Zahlern eine Chance zu geben: Wer Schulden bei der Renten- und Krankenkasse oder beim Finanzamt angesammelt hat, kann die Summe künftig in 120 Monatsraten ...

