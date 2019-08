In der Türkei herrscht Aufbruch-Stimmung. Nach dem Sieg des Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu bei den Bürgermeisterwahlen in Istanbul macht sich Hoffnung breit, dass das Land bald aus dem wirtschaftlichen Tief tauchen könnte. Die Börse reagierte positiv und auch die Lira gewann etwas an Stärke. Was die Wirtschaft betrifft, sei die Stimmung positiver als zu Beginn des Jahres, analysiert Alexandre Dimitrov, Manager des Türkei-Aktienfonds ESPA STOCK ISTANBUL. Das Unternehmervertrauen ist im Juni wieder gestiegen. Die Türkei hat eine gut laufende Industrie. Alle Sektoren, die mit Exporten zu tun haben, stehen gut da. Und im Tourismus wird heuer mit einem zweistelligen Gästeplus gerechnet. Dennoch wird für 2019 noch ein negatives Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...