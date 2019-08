Und wieder einmal Neues an dieser Stelle zum Prospektrecht: Aufmerksame Leser dieser Kolumne werden sich erinnern, dass an dieser Stelle im März bereits die erforderliche Novelle des Kapitalmarktgesetzes (KMG) vor dem Hintergrund der mit der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) europaweit harmonisierten Prospektvorschriften andiskutiert wurde. In Kürze ist es nun soweit. Die neuen Prospektvorschriften werden vollumfänglich ab dem 21. Juli 2019 in allen Mitgliedstaaten der EU verbindlich anzuwenden sein. Zeit somit auch für eine finale Fassung des angepassten KMG. Doch was erwartet Emittenten und Anleger ab 21. Juli? Wie sehen Prospekte künftig aus? Wer mit grundlegenden Änderungen eines Prospektdokuments rechnet, irrt. Der Prospekt bleibt, was er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...