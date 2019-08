Das Social-Media-Unternehmen Snap (WKN: A2DLMS) ging im März 2017 zu 17 USD pro Aktie an die Börse. Das Unternehmen hinter Snapchat stieg zunächst bis rund 25 USD, aber die Sorgen um das verlangsamte Wachstum, massive Verluste sowie eine hohe Bewertung ließen die Aktie im vergangenen Dezember auf nur 5 USD sinken. Aber jetzt ist die Aktie eben wieder zum IPO-Preis zu haben. Wer die Aktie also am Tiefststand gekauft hat, hätte seine Investition in weniger als einem Jahr mehr als verdreifacht. Schauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...