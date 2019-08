Dongguan, China (ots/PRNewswire) - HONOR führt mit HONOR Vision den weltweit ersten Smart Screen mit HarmonyOS ein



HONOR, eine führende Marke für Smartphones, hat heute auf der Entwicklerkonferenz Huawei Developer Conference (HDC) 2019 die neue HONOR Vision-Serie offiziell vorgestellt. Das erste Smart-Screen-Produkt von HONOR läutet eine neue Ära für die Zukunft des Fernsehens ein und nutzt HONORs "Sharp Tech" Innovationen. Ausgestattet mit drei von Huawei selbst entwickelten intelligenten Chipsätzen, dem Honghu 818 Intelligent Display Chipset, dem AI Camera NPU Chipset und dem Flaggschiff-Level Wi-Fi Chipset, ist HONOR Vision gleichzeitig der weltweit erste Smart Screen, der das von Huawei eigenentwickelte Betriebssystem HarmonyOS unterstützt.



"HONOR Vision ist weit mehr als der altbekannte Fernseher, sondern definiert mit den bahnbrechenden 'Sharp Tech'-Innovationen von HONOR vielmehr die Zukunft des Fernsehens. HONOR Vision wird im Alltag der "Smart Family" eine immer wichtigere Rolle einnehmen - nicht nur als Home Entertainment Center, sondern auch als Drehscheibe für den Austausch von Informationen, als Steuerungszentrale und Dreh- und Angelpunkt für die Interaktion mit multiplen Geräten", erklärt George Zhao, President von HONOR.



HONOR Vision ist als weltweit erster Smart Screen mit Huaweis eigenem Betriebssystem HarmonyOS ausgestattet



Huawei präsentierte während der HDC ein neues dezentrales Betriebssystem auf Mikrokernel-Basis, das ein einheitliches Benutzererlebnis über alle Geräte und Benutzerszenarien hinweg ermöglicht. Das neue, HarmonyOS genannte Betriebssystem wird weiter optimiert und schrittweise auf andere intelligente Geräte der Marke wie Smart Watches, Smart Screens, bordeigene Fahrzeugsysteme und Smart Speakers ausgeweitet und als Open-Source-Plattform weltweit veröffentlicht, um die Akzeptanz zu fördern.



Da die Anwender heutzutage ein jederzeit verfügbares ganzheitliches intelligentes Erlebnis über alle Geräte hinweg erwarten, besteht Bedarf für ein Betriebssystem mit verbesserten plattformübergreifenden Funktionen. Das innovative HarmonyOS von Huawei unterstützt laut Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, sämtliche Benutzerszenarien über eine breite Palette von Geräten und Plattformen hinweg und kann eine konsistente Erfahrung mit geringen Latenzzeiten und hoher Sicherheit bieten. Unter den auf der HDC vorgestellten Smart Devices ist HONOR Vision der erste Smart Screen mit HarmonyOS.



Drei synchronisiert arbeitende Chips: Honghu 818 Intelligent Display-Chipsatz, KI-Kamera NPU-Chipsatz und Flaggschiff-Level Wi-Fi Chipsatz



HONOR Vision vereint eine Reihe innovativer Technologien, um den Benutzern ein intelligentes Smart Screen-Erlebnis zu bieten.



Honghu 818 Intelligent Display-Chipsatz: Honghu 818, das weltweit aktuellste derzeit verfügbare Intelligent Display-SoC, ist mit einer Magic Image Processing-Engine ausgestattet. Ausgerüstet mit sieben fortschrittlichen Technologien, nämlich Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC), High Dynamic Range Imaging (HDR), Super-Resolution (SR), Noise Reduction (NR), Dynamic Contrast Improvement (DCI), Auto Color Management (ACM) und Local Dimming (LD), verbessert und optimiert der Honghu 818-Chipsatz mit multiplen Algorithmen sowohl Bildauflösung als auch Kontrast und Farb-Performance. Der Octa-Core-Prozessor ist in der Lage, hohe Bildverarbeitungslasten auf großen Bildschirmen zu bewältigen und mehrere Aufgaben simultan abzuwickeln. MEMC liefert hochauflösende Bilder, eine hervorragende Tonqualität und Interaktion über Fernfeld-Sprachsteuerung. Die Bandbreitenauslastung des Prozessors ist branchenführend und übertrifft andere Modelle um durchschnittlich mehr als 50%.



KI Kamera NPU-Chipsatz: Eine weitere "Sharp Tech"-Innovation, eine intelligente Pop-up KI-Kamera, die mit einem dedizierten HiSilicon Hi3516DV300 NPU-Chipsatz ausgestattet ist, ermöglicht KI-Funktionen wie Gesichtserkennung, Body Tracking und Erkennung von Gesten und Körperhaltung. Das Pop-up-Design der Kamera, die sich bei Wandmontage um 10 Grad nach unten neigt und bei Nichtgebrauch automatisch hinter dem Bildschirm verschwindet, sorgt für ein intelligentes und sicheres Benutzererlebnis.



Flaggschiff-Level Wi-Fi Chipsatz: HONOR Vision ist mit einem Flaggschiff Wi-Fi-Chipsatz ausgerüstet - dem HiSilicon Hi1103. Der weltweit erste Chipsatz, der eine Bandbreite von 160 MHz mit einer Downloadrate von bis zu 1,7 Gbit/s unterstützt, arbeitet 1,7 schneller als der Branchendurchschnitt, ermöglicht eine flüssigere und stabilere Videowiedergabe, insbesondere bei 4K HD-Videos, und unterstützt die Optimierung für die beiden Frequenzen 2.4G/5GHz. Während 2,4 GHz Wi-Fi für ein stärkeres Wi-Fi-Signal und eine größere Reichweite sorgt, sind mit 5 GHz Wi-Fi schnellere Internetgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten im Netzwerk möglich, was eine optimierte Verbindung für eine Vielzahl von Umfeldern bietet.



HONOR Vision transformiert die Zukunft des Fernsehens



HONOR Vision wird eine wichtigere Rolle im Smart Home zukommen - HONOR Vision ist mehr als ein Home Entertainment Center, sondern dient auch als Zentrale für den Informationsaustausch, als Steuer- und Kontrollzentrum und als Dreh- und Angelpunkt für die Interaktion zwischen unterschiedlichen Geräten.



Home Entertainment Center: HONOR Vision liefert ein exzellentes Audio- und Videoerlebnis, mit einer Bibliothek von Inhalten über Huawei Video und einer Reihe anderer Plattformen, und wird zum One-Stop-Shop für TV-Serien, Unterhaltungsshows, Filme, Musik, Animationen und vieles mehr.



Zentrale für den Austausch von Informationen: Das intelligente Display von HONOR Vision ist mit der Family Note-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, über Huawei Share 600M Bilder zwischen Smartphone und TV-Display in nur 20 Sekunden zu übertragen - 100 mal schneller als mit Bluetooth.



Kontroll- und Management-Center: Huawei und HONOR wollen HiLink etablieren, ein offenes Ökosystem für das Smart Home. Die Plattform und die Technologie werden für andere Smart Home-Anbieter in der Branche zugänglich sein, so dass die Nutzer ihre jeweils bevorzugten Smart Home-Produkte vernetzen können.



Drehscheibe für die Interaktion mit verschiedenen Geräten: Das intelligente Display von HONOR Vision verfügt über die HONOR Magic Link-Funktion, über die man mit seinem Smartphone oder Pad im Fernseher z.B. nach Programmen suchen oder Einstellungen anpassen kann. Inhalte, die auf dem Smartphone oder Pad eingegeben werden, werden ebenfalls simultan mit dem HONOR Vision Display synchronisiert. Mit dieser Funktion lassen sich auch Dateien aufrufen und auf den Bildschirm projizieren, ohne Apps auf Smartphone oder Smart Screen herunterladen zu müssen. Ein Fingertipp genügt, um NFC zu aktivieren und die Inhalte in hervorragender Wiedergabequalität in 1080P HDR zu genießen. Mit einer extrem kurzen Latenzzeit von 100ms lassen sich die Geräte innerhalb von zwei Sekunden mit HONOR Vision vernetzen. Benutzer können während laufender Video- oder Bildwiedergabe oder beim Gaming nahtlos zwischen Miracast- und DLNA-Modus wechseln.



Überlegenes Design für einen überlegenen Bildschirm



Beide HONOR Vision-Varianten verfügen über ein 55-Zoll 4K HDR-Display. Dank des an drei Seiten rahmenlosen Full-View Designs lässt sich eine Screen-to-Body-Ratio von bis zu 94% erzielen. Der intelligente Fernseher verfügt über einen 6,9 mm breiten Ganzmetallrahmen mit Rautenprofil auf der Rückseite und unterstützt Intelligent Breathing Light und den augenfreundlichen TÜV Rheinland Eye Comfort-Modus. Die HONOR Vision-Serie umfasst die 2GB+16GB Standardversion und die 2GB+32GB PRO-Version mit einem Preis von 3.799 RMB bzw. 4.799 RMB.



Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende Marke für Smartphones. Die Marke soll die Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietet internetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, die zu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungen Menschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sich HONOR mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweist den Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seine Kunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.



