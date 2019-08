Die Zahl der Firmenübernahmen durch chinesische Investoren sinkt in Europa und ist in Österreich zum Erliegen gekommen. Die Transaktionszahl fiel im ersten Halbjahr europaweit um 28 Prozent, der Wert der Übernahmen gab gar um 84 Prozent auf 2,4 Mrd. Dollar (2,14 Mrd. Euro) nach, berichtet der Unternehmensberater EY. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...