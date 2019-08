Der ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann sieht das Geschäftsmodell der Autohersteller auf der Kippe. Was die deutschen Autobauer dringend angehen müssen und warum E-Autos und Carsharing sie nicht retten werden.

Karl-Thomas Neumann, 58, ist einer der erfahrensten deutschen Automanager. 2013 bis 2017 war er Chef von Opel. Davor leitete er das Chinageschäft von Volkswagen und war Vorstandschef des Zulieferers Continental. Seit 2017 arbeitet er mit zwei ehemaligen BMW-Managern in Los Angeles beim Auto-Startup Canoo (früher Evelozcity). Vor Kurzem gab er dort seinen operativen Managerjob auf, bleibt jedoch Verwaltungsrat und Investor.WirtschaftsWoche: Herr Neumann, vor Kurzem haben Sie sich aus dem operativen Geschäft bei Ihrem Start-up Canoo verabschiedet, rund zwei Jahre bevor Sie die ersten eigenen Autos auf die Straße bringen wollen. Gab es unerwartete Probleme?Karl-Thomas Neumann: Es sind rein persönliche Gründe. Und ich bleibe Canoo als Beirat und Investor erhalten.

Was geht ihn Ihnen vor, wenn Sie die Nachrichten aus der deutschen Autoindustrie hören, der Branche, in der Sie fast Ihre gesamte Karriere zugebracht haben?Schön ist das nicht; die negativen Nachrichten überwiegen ja leider deutlich. Aber ich möchte ungern in die Rolle des Neunmalklugen schlüpfen, der von einem kalifornischen Start-up aus seinen Nachfolgern das Handwerk erklärt. Die Herausforderungen sind gigantisch; wenn ich jetzt Chef eines Autokonzerns mit Hunderttausenden Mitarbeitern wäre, hätte ich sicherlich die selben Fragen und Probleme wie meine Kollegen in Stuttgart, München und Wolfsburg.

Worin bestehen diese Herausforderungen genau?Es ist ein ganzer Strauß von Umbrüchen, die zum Teil zusammenhängen und einander verstärken. Die derzeit viel diskutierte Elektromobilität ist nur ein Aspekt und nur der Anfang der Entwicklung. Dazu kommen andere, vielleicht noch größere Herausforderungen. Die Kosten für den Aufbau neuer Mobilitätsdienste und das Autonome Fahren sind enorm. Uber zum Beispiel verliert damit im Moment eine Milliarde Dollar pro Quartal, allein, um das Wachstum und die Technologie dafür aufzubauen. Das übersteigt in manchen Jahren den operativen Cashflow einiger Autobauer. Das erkennen die Kapitalmärkte und die Geldgeber der Konzerne nun allmählich. Entsprechend groß ist der Druck aufs Management. Aber die Konzernchefs haben zugleich auch eine Verantwortung für Hunderttausende von Jobs und indirekt für die Jobs bei ihren Zulieferern.

Was ist das größte Problem?Unabhängig davon, ob wir in 15 oder 20 Jahren noch Autos mit Verbrennungsmotor verkaufen können oder nicht, und unabhängig davon, ob die Alternative nun überall Elektroauto heißt: Ein Auto zu bauen, zu verkaufen und es dann zu vergessen - außer ein bisschen Verkaufsfolge-Management wie Öl- und Zahnriemenwechsel -, wird nicht mehr funktionieren. An die Stelle des Kunden, der alle paar Jahre ein neues Auto kauft oder least, treten mehr und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...