China ist und bleibt ein interessanter Markt. Trotz des Konflikts mit Donald Trump und den USA. Vielleicht sogar gerade deswegen.

An martialischer Sprache mangelt es Beobachtern derzeit nicht, wenn es um die Beschreibung des Schlagabtauschs zwischen den USA und China geht. "Handelskonflikt" nennt man es ja schon seit längerem, was sich die beiden Großmächte liefern. Aber jetzt ist von einem "Währungskrieg" die Rede, von einem "Manöver" mit "Waffe" und "Munition", manch einer spricht gar von einer "Atombombe". Dass sogar US-Verteidigungsminister Mark Esper sich zu Kommentaren bemüßigt fühlt, zeigt, wie sehr auch die Beteiligten die Parallelen zu einer militärischen Auseinandersetzung pflegen.

Zwar signalisiert der jüngste Preisverfall des Yuan, dass Anleger die aktuelle Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, davon zeugt allein schon die Reaktion der Aktienmärkte, die rund um den Globus heftig einbrachen. Doch als besonnener Anleger sollte man sich die Situation einmal abseits jeglicher Emotion vergegenwärtigen. Dann eröffnen sich vielleicht sogar Chancen.

Keine Frage: Die Abwertung der chinesischen Währung ist die bislang drastischste Maßnahme der Regierung in Peking (selbst wenn diese einen aktiven Eingriff bislang bestreitet). Und sie ist mehr als nur die Kompensation von Trumps Aktivitäten. China hat US-Präsident Donald Trump, der mit dem ihm eigenen Machismo erneut via Twitter Strafzölle gegen das Reich der Mitte angekündigt hatte, auf die denkbar deutlichste Art die Zähne gezeigt. Und damit - so die Angst manch eines Experten - die Büchse der Pandora ...

