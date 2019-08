Die Deutsche Bahn will alleine in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 220 Lokführer einstellen. Darunter sind auch zahlreiche Quereinsteiger.

Auch mit Quereinsteigern will die Deutsche Bahn gegen den Lokführermangel angehen. Allein in Nordrhein-Westfalen will das Unternehmen in diesem Jahr 220 Lokführer einstellen. Darunter seien auch etliche Quereinsteiger, die für diese neue Tätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...