Zug (awp) - Partners Group hat im Auftrag seiner Kunden in den Bango Windpark in Australien investiert. Bango ist ein 244 Megawatt Projekt im Bundesstaat New South Wales mit einem Gesamtprojektvolumen von 500 Millionen Dollar, wie der auf alternative Anlagen spezialisierte Assetmanager in der Nacht auf Montag mitteilte. Partners ...

Den vollständigen Artikel lesen ...