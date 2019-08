FDP-Chef Christian Lindner hat eine mögliche Abkehr von der Politik der schwarzen Null scharf zurückgewiesen. Die SPD hatte das Thema ins Spiel gebracht.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Überlegungen in der SPD für eine Abkehr von der Politik der schwarzen Null scharf zurückgewiesen. Dies würde "die Rückkehr der Eurokrise in Europa" riskieren, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die schwarze Null in Deutschland hat eine hohe symbolische Wirkung.

Weit über unser Land hinaus ist sie ein Zeichen von Stabilität und der Disziplinierung der Politik in der Gegenwart im Interesse der Zukunft." Sollte Deutschland dahinter zurück fallen, wäre das ein Signal für alle anderen EU-Staaten, auch Schulden zu machen.

Zur Finanzierung von ehrgeizigen Klimaschutzzielen ...

