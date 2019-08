München (ots) -



CHECK24-Kundenkonto CHECK24 bietet den besten Vergleich für Handytarife. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV).*) Das Münchner Vergleichsportal erreicht als einziger Anbieter die Bewertung "sehr gut" (Note 1,3) und platziert sich damit als Gesamtsieger z. B. vor Verivox und handytarife.de. Die Experten des DtGV beurteilten vier zentrale Testbereiche, die unterschiedlich gewichtet wurden: Preise (45 Prozent), Vergleichsumfang (15 Prozent), Komfort (20 Prozent) und Transparenz (20 Prozent). Die Wertungen in den einzelnen Bereichen erhoben sie anhand von insgesamt 85 Einzelkriterien.



Im Test wurden insgesamt sieben Handytarif-Vergleiche untersucht. CHECK24 überzeugte für unterschiedliche Nutzerprofile mit den günstigsten Preisen, dem größten Vergleichsumfang und der transparentesten Darstellung der Suchergebnisse. Neben dem ersten Platz in der Gesamtwertung entschied das Unternehmen auch diese drei Teilkategorien für sich.



Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24-Kundenkonto



Um den richtigen Moment für die Kündigung nicht zu verpassen, können Verbraucher bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice kündigen. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalen Kundenkonto.



*)Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV); http://ots.de/LE36xR [1.8.2019]



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



