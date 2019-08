Hamburg (ots) - Startschuss für die Wahl der besten PR-Bilder des Jahres: Ab sofort kann die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.de für ihre Favoriten voten. Auf der Shortlist des PR-Bild Award stehen 60 Bilder aus sechs unterschiedlichen Kategorien. Eine Jury aus Medien- und PR-Experten hat die Motive aus rund 600 Einreichungen von 160 Unternehmen und Organisationen ausgewählt. Bereits zum 14. Mal verleiht news aktuell den bekannten Branchenpreis.



"Die Bilder, die es auf die Shortlist geschafft haben, zeigen, dass visuelle Kommunikation heute unglaublich vielfältig geworden ist und Storytelling inzwischen gekonnt eingesetzt wird. So gab es bei der Jury alle Reaktionen, die wir uns als Kommunikationsexperten wünschen können: Von Staunen über tiefe Betroffenheit bis hin zu herzhaftem Lachen", resümiert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award, die diesjährige Jurysitzung.



Auch in diesem Jahr setzt sich die Jury des PR-Bild Award aus bekannten Experten der PR-, Kommunikations- und Medienwelt zusammen. Mit dabei sind unter anderem Boris Entrup (Deutschlands bekanntester Make-up Artist), Jürgen Harrer (Fraport), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Monika Schaller (Deutsche Post DHL Group), Mirjam Berle (Goodyear), Sebastian Vesper (Oberauer) und Matthias Wesselmann (fischerAppelt).



Den PR-Bild Award verleiht news aktuell zusammen mit news aktuell in der Schweiz und APA-OTS aus Österreich. Medienpartner sind das Magazin "pressesprecher", der österreichische Branchendienst "Horizont" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich". Abgestimmt werden kann bis zum 11. Oktober unter www.pr-bild-award.de. Am 24. Oktober gibt news aktuell die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Hamburg bekannt. Durch die Preisverleihung führen die Hamburger TV- und Radiomoderatorin Sabrina Ziegler sowie Moderator und Kolumnist Carsten Spengemann.



Die Bilder der Shortlist 2019 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2019: http://na.cc/fLiOXI



Shortlist 2019:



- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations

- Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear

- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York

- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin

Bildredaktion APA

- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport

- Theresa Hein, Talent der #30u30-Crew 2018, Master-Studentin und

Gründerin von Hannoverlife

- Jens Hungermann, bis Juli 2019: Chefredakteur Pressesprecher

- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stellvertretender

Chefredakteur Gala

- Kathrin Kraus, Fotochefin RTL 2 Fernsehen

- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin

Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko

MedienAgentur Köln

- Susanne Marell, Geschäftsführerin JP KOM

- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie

Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und

Versandhandel e.V.

- Monika Schaller, Executive Vice President of Corporate

Communications & Responsibility bei Deutsche Post DHL Group

- Sebastian Schneider, Head of PR & Distribution KEYSTONE-SDA-ATS

und Fotograf

- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Leiter Büro Berlin

Medienfachverlag Oberauer

- Daniela Weltz, Kommunikationsreferentin Zurich Gruppe

Deutschland

Ab sofort kann die Öffentlichkeit bis zum 11. Oktober über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den beliebten Branchenpreis in diesem Jahr bereits zum 14. Mal. Im Bild von links hintere Reihe: Susan Saß, Hans-Peter Junker, Theresa Hein, Sebastian Vesper, Marie-Theres Fischer, Gudrun Kreutner, Frank Behrendt, Klaus Küpper, Boris Entrup, Frank Stadthoewer, Daniela Weltz. Im Bild von links auf dem Sofa: Edith Stier-Thompson, Mirjam Berle, Susanne Marell, Kathrin Kraus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/news aktuell GmbH/Daniel Reinhardt / news aktuell"","type":"image"},{"id":594008,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/61351d26-1442-4d4f-8c6e-1e79f313ccb0/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_02.jpg","name":"PR-Bild Award Jurysitzung Shortlist 2019_02.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/61351d26-1442-4d4f-8c6e-1e79f313ccb0/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_02.jpg?crop=17,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/61351d26-1442-4d4f-8c6e-1e79f313ccb0/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_02.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/61351d26-1442-4d4f-8c6e-1e79f313ccb0/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_02.jpg"},"caption":"Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell, begrüßt die Jury. PR-Bild Award Jurysitzung am 2. Juli 2019 bei news aktuell in Hamburg. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/news aktuell GmbH/Daniel Reinhardt"","type":"image"},{"id":594007,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/b47a65af-af49-46cf-af21-b4f6fb676d88/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_03.jpg","name":"PR-Bild Award Jurysitzung Shortlist 2019_03.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/b47a65af-af49-46cf-af21-b4f6fb676d88/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_03.jpg?crop=19,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/b47a65af-af49-46cf-af21-b4f6fb676d88/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_03.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/b47a65af-af49-46cf-af21-b4f6fb676d88/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_03.jpg"},"caption":"Geballte Fachexpertise bei der Arbeit. PR-Bild Award Jurysitzung am 2. Juli bei news aktuell in Hamburg. Im Bild (v.l.): Daniela Weltz, Boris Entrup, Susan Sa§, Frank Stadthoewer, Hans-Peter Junker. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/news aktuell GmbH/Daniel Reinhardt"","type":"image"},{"id":594006,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/4e4a0d66-cdc5-46e7-8379-458aa35f0141/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_04.jpg","name":"PR-Bild Award Jurysitzung Shortlist 2019_04.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/4e4a0d66-cdc5-46e7-8379-458aa35f0141/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_04.jpg?crop=21,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/4e4a0d66-cdc5-46e7-8379-458aa35f0141/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_04.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/4e4a0d66-cdc5-46e7-8379-458aa35f0141/PR-Bild%20Award%20Jurysitzung%20Shortlist%202019_04.jpg"},"caption":"Jury-Vorsitzender Sebastian Vesper (stehend vor Fotowand) diskutiert mit den anderen Jury-Mitgliedern über die Bilder der Shortlist. PR-Bild Award Jury Sitzung 2019 am 02.07.2019 in Hamburg. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/news aktuell GmbH/Daniel Reinhardt"","type":"image"}]},"short":"http://ots.de/42506c"},{"id":4345960,"url":"https://www.presseportal.de/pm/6955/4345960","title":"Rückenfreundliche Ergonomie-Sitze: Ford wertet die Baureihen Mondeo, S-MAX und Galaxy weiter auf","body":"Köln (ots) -



- Die "Aktion Gesunder Rücken" hat die Ergonomie-Sitze von Ford

mit dem Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" ausgezeichnet - Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der

Ford-Werke GmbH: "Wir senden mit diesem Angebot auch die klare

Botschaft, dass diese drei Baureihen für unser europäisches und

deutsches Geschäft weiterhin wichtige Bausteine sind" - Ford Mondeo Turnier seit Anfang 2019 auch mit Hybrid-Antrieb

verfügbar Ford wertet die drei Baureihen Mondeo, S-MAX und Galaxy weiter auf: Ab September (Ford S-MAX und Ford Galaxy) beziehungsweise ab Oktober (Ford Mondeo) sind für Fahrer und Beifahrer dieser Modelle rückenfreundliche Ergonomie-Sitze lieferbar. Sie sind auch für die aktuelle Generation des Ford Focus verfügbar und lassen sich jeweils 18-fach einstellen - was sich für die vorne Sitzenden insbesondere auf längeren Strecken so positiv auswirkt, dass die "Aktion Gesunder Rücken" (AGR e.V.) den neuen Ergonomie-Vordersitzen von Ford ihr prestigeträchtiges AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" verliehen hat. Die AGR zeichnet mit diesem Siegel nur solche Produkte aus, die ihre rückengerechte Konstruktion vor einer unabhängigen Prüfkommission mit Experten aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen unter Beweis gestellt haben.



Die Ergonomie-Vordersitze von Ford haben zusätzlich zu den Einstellmöglichkeiten für die Länge, Höhe und Neigung auch eine Lendenwirbelstütze, die vierfach elektrisch adaptiert werden kann. Sie ermöglicht dadurch eine individuelle Anpassung des unteren Lehnenbereichs an den Rücken. Hinzu kommen eine ausziehbare Oberschenkelauflage sowie Kopfstützen mit ebenfalls vier Einstellmöglichkeiten, die den Nacken entlasten. Dank der zahlreichen Verstellmöglichkeiten ergibt sich eine angenehme und gesunde Sitzhaltung, die Kilometer-Königen mit einer Körpergröße über 1,90 Metern ebenso wie deutlich kleineren Menschen sowie Personen mit kurzen oder langen Beinen zu einem ermüdungsfreien Reisen verhilft. Die neuen Ergonomie-Vordersitze von Ford passen sich also dem Fahrer an - und nicht umgekehrt.



Der nachfolgende Link führt auf ein Video sowie auf grafische Darstellungen von den verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Ford AGR-Sitze: http://ots.de/cP086Z



Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH: "Wir senden mit diesem Angebot auch die klare Botschaft, dass diese drei Baureihen für unser europäisches und deutsches Geschäft weiterhin wichtige Bausteine sind. Alle diese drei im CD-Segement angesiedelten Baureihen haben, wie der Ford Mondeo, unlängst eine umfangreiche Überarbeitung bekommen, oder werden sie, wie Galaxy und S-MAX, demnächst erhalten".



Klein verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Ford Mondeo Turnier seit Anfang 2019 auch mit Hybrid-Antrieb* verfügbar ist: "Der neue Mondeo Hybrid Turnier vereint die Vorteile eines konventionellen Benziners mit dem niedrigen Verbrauch und dem nahezu geräuschlosen Dahingleiten eines Elektrofahrzeugs - und das, ohne Einschränkungen bei der Reichweite oder längere Wartezeiten an Strom-Tankstellen in Kauf nehmen zu müssen". Der Ford Mondeo Hybrid Turnier richtet sich insbesondere an Kunden, die einen ebenso vielseitigen wie langstreckentauglichen Kombi mit großem Kofferraum und geringen Emissionen speziell im Stadtverkehr suchen. Ford bietet den Mondeo Hybrid darüber hinaus auch weiterhin als 4-türige Limousine an.



Ford hatte im April 2019 angekündigt, 16 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen zu wollen - ein modernes Portfolio an Mild-, Voll- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen, die mit verbesserter Kraftstoff-Effizienz punkten. Zugleich tragen diese elektrifizierten Modelle die Ford-Markenwerte in die Ära der Elektromobilität - denn sie sind authentisch, bezahlbar und bereiten Fahrspaß.



Zur "Aktion Gesunder Rücken"



Richtiges und ermüdungsfreies Sitzen am Steuer ist nicht nur eine Sache des Komforts und der Gesundheit, sondern auch ein bedeutendes Sicherheitskriterium. Es wirkt Schmerzen im Rücken-, Nacken- oder Schulterbereich sowie Konzentrationproblemen und Kopfschmerzen entgegen, die hieraus resultieren und die Aufmerksamkeit des Fahrers beeinträchtigen können. Mit einem fortschrittlichen Ergonomie-Konzept lässt sich dies bestmöglich vermeiden.



Die 1995 gegründete "Aktion Gesunder Rücken" (AGR e.V.) mit Sitz in Bremervörde/Niedersachsen hat sich die Bekämpfung des Volksleidens Rückenschmerzen zum Ziel gesetzt. In einer Schnittstellenfunktion informiert sie über Schmerzursachen und deren Vermeidung und zeigt Therapiemöglichkeiten auf. Hierzu führt die AGR multidisziplinäres Wissen zusammen und macht es als Kompetenzzentrum für Experten ebenso zugänglich wie für Laien und Betroffene. Zugleich verleiht sie das renommierte "AGR-Gütesiegel" für rückengerechte Alltagsprodukte.



