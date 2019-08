Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Tag des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

China hat Großbritannien dazu aufgefordert, jegliche "Einmischung" in Hongkong einzustellen. Peking verlange, "dass die britische Seite sofort alle Aktionen stoppt, die in Angelegenheiten Hongkongs hineinpfuschen und Chinas innere Angelegenheiten stören", sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Peking reagierte damit auf ein Telefonat zwischen dem britischen Außenminister Dominic Raab und Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Raab habe Lam auf die Notwendigkeit einer umfassenden, unabhängigen Untersuchung der jüngsten Ereignisse hingewiesen, teilte das Außenministerium in London mit. Nach zwei von Protesten und Auseinandersetzungen geprägten Monaten ist die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong äußerst angespannt.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.922,30 +0,09% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 25.909,23 -0,12% Kospi 1.943,94 +0,32% Shanghai-Composite 2.791,63 +0,61% S&P/ASX 200 6.567,80 -0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Händler sprechen von einem von Vorsicht und Zurückhaltung geprägten Geschäft angesichts des wieder stärker in den Vordergrund gerückten Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei derzeit für einen Deal noch nicht bereit und ein weiteres Verhandlungstreffen im September könne möglicherweise abgesagt werden. Das Geschäft ist ausgedünnt, weil an den Börsenplätzen in Japan, Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand und Indien feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Allenfalls für leichte Entspannung sorgt, dass China den Yuan weiter abgewertet hat, dies aber nicht so stark, wie am Markt befürchtet. Unter Druck steht in Hongkong die Aktie der Fluglinie Cathay Pacific. Sie verliert 4,4 Prozent auf ein Zehnjahrestief. Hintergrund ist, dass China von der Gesellschaft gefordert hat, solche Mitarbeiter nicht in den chinesischen Luftraum zu lassen, die sich an den "illegalen" Protesten gegen China in Hongkong beteiligt hätten. Dies betreffe nicht nur Flüge nach China, sondern auch solche nach Europa, hieß es dazu bereits am Sonntag von Jefferies. In Seoul profitieren Samsung Electronics von einer positiven Analystenstudie und einer bestätigten Kaufempfehlung der Citigroup. Samsung gewinnen 1,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Stromversorgers PG&E stieg um 2,3 Prozent, nachdem sich das Unternehmen offen für Vorschläge von Hedgefonds für eine Restrukturierung gezeigt hatte. Dabei geht es zentral um die Beschaffung von 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital für das Unternehmen, das von der Insolvenz bedroht ist. Hintergrund sind verheerende Waldbrände in Kalifornien 2017 und 2018, wegen denen sich das Unternehmen Schadenersatzforderungen von über 30 Milliarden Dollar gegenüber sieht. Daneben sorgten in der dritten und vierten Reihe Quartalsberichte für starke Kursbewegungen. Fortress Biotech schossen um 12,7 Prozent nach oben, gestützt davon, dass Unternehmen Meilensteinzahlungen erhalten hat, die das Ergebnis verbesserten. J. Alexander's Holdings gewannen 9,2 Prozent und Centrus Energy 11,1 Prozent. Der Restaurantbetreiber J. Alexander's hatte den Ausblick 2019 gesenkt und zugleich die Prüfung einer Reihe von Optionen angekündigt, darunter potenziell auch eine Fusion oder einen Verkauf. Der Atomindustriezulieferer Centrus Energy sieht sich derweil weiter auf dem Weg, 2020 wieder profitabel zu sein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.287,44 -0,34 -90,75 12,69 S&P-500 2.918,65 -0,66 -19,44 16,43 Nasdaq-Comp. 7.959,14 -1,00 -80,02 19,95 Nasdaq-100 7.646,27 -1,02 -78,56 20,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 775 Mio 1.027 Mio Gewinner 1.147 2.442 Verlierer 1.814 530 Unverändert 68 71

Leichter - Die Berg- und Talfahrt im Wochenverlauf führte am Freitag nach unten, weil der US-chinesische Handelsstreit wieder auf die Stimmung drückte. Dafür sorgte auch US-Präsident Trump. Er will die nächste Verhandlungsrunde im Handelsstreit mit China womöglich absagen. Zum Belastungsthema Handelsstreit passte auch, dass die chinesische Notenbank den Wechselkurs des Dollar zum Yuan weiter erhöht hatte, wenn auch nur minimal, und der Yuan auch wieder schwächer ging zum Dollar. Kritiker, allen voran US-Präsident Donald Trump werfen China Wechselkursmanipulation vor. Activision Blizzard gaben um 2,6 Prozent nach, nachdem der Anbieter von Videospielen einen Umsatzrückgang um 15 Prozent gemeldet hatte. News Corp zogen um über 5 Prozent an. Der Medienkonzern hatte gleichwohl mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Uber knickten um fast 7 Prozent ein. Das Unternehmen hat den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte gemeldet, belastet von Einmalposten im Zusammenhang mit dem Börsengang im Mai aber auch dem Konkurrenzkampf unter anderem mit Lyft. Lyft gaben um 4,9 Prozent nach. Mattel sanken um 15,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine geplante Anleiheemission im Volumen von 250 Millionen Dollar abgesagt hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 0,3 1,61 41,4 5 Jahre 1,55 1,4 1,54 -36,9 10 Jahre 1,73 1,3 1,72 -71,4 30 Jahre 2,25 2,5 2,23 -81,7

US-Staatsanleihen bewegten sich zunächst kaum, mit der Erholung bei den Aktien wurden dann aber Gewinne mitgenommen. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkte auf 1,73 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:10h % YTD EUR/USD 1,1209 +0,1% 1,1202 1,1187 -2,2% EUR/JPY 118,17 -0,1% 118,31 118,54 -6,0% EUR/GBP 0,9313 +0,1% 0,9305 0,9227 +3,5% GBP/USD 1,2036 -0,0% 1,2037 1,2124 -5,6% USD/JPY 105,42 -0,2% 105,62 105,93 -3,9% USD/KRW 1214,45 +0,6% 1214,45 1211,09 +9,0% USD/CNY 7,0632 +0,0% 7,0624 7,0520 +2,7% USD/CNH 7,0929 -0,1% 7,1002 7,0786 +3,2% USD/HKD 7,8444 +0,0% 7,8428 7,8414 +0,2% AUD/USD 0,6787 +0,1% 0,6783 0,6805 -3,7% NZD/USD 0,6471 +0,1% 0,6463 0,6486 -3,6% Bitcoin BTC/USD 11.397,25 -0,8% 11.488,25 11.816,00 +206,4%

Im Fokus stand das Pfund. Es fiel nach schwachen britischen Konjunkturdaten und mit der Aussicht auf einen harten Brexit auf ein Zweieinhalbjahrestief zum Dollar. Gesucht waren derweil tendenziell die als sicher geltenden Währungshäfen Franken und Yen. Der Dollar-Index, der Wert des Dollar zu einem Korb von Währungen, sank um 0,1 Prozent.

Der Yuan ist behauptet in den Montag gestartet, nachdem die chinesische Notenbank den Mittelkurs erneut minimal niedriger gefixt hat mit 7,0211 je Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,25 54,50 -0,5% -0,25 +13,4% Brent/ICE 58,32 58,53 -0,4% -0,21 +5,4%

Die Ölpreise stiegen den zweiten Tag in Folge kräftig, allerdings lagen sie auf Wochensicht noch klar im Minus, weil Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit negativ auf die Nachfrage auswirken dürfte, die Preise zuletzt stark gedrückt hatte. Craig Erlam, Analyst bei Oanda, sprach von einer Verschnaufpause, für Caroline Bain von Capital Economics ist der jüngste Preisrückgang zu stark ausgefallen, zumal auch Saudi-Arabien Förderkürzungen erwäge. Dass die Internationale Energieagentur ihre Prognose für den diesjährigen weltweiten Ölbedarf gesenkt hat, belastete nicht, zum einen kam dies nicht überraschend, zum anderen wurde die Schätzung für die chinesische Ölnachfrage erhöht. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 54,39 Dollar. Stützend wirkten auch der schwächere Dollar und die in den USA erneut gesunkene Zahl der aktiven Ölförderstellen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.497,09 1.497,34 -0,0% -0,26 +16,7% Silber (Spot) 16,91 16,97 -0,4% -0,06 +9,2% Platin (Spot) 859,98 860,88 -0,1% -0,90 +8,0% Kupfer-Future 2,59 2,59 +0,1% +0,00 -2,0%

Gold verlor im Zuge der Erholung der Aktien von den Tiefs an Zulauf. Die Feinunze kostete zuletzt 1.498 Dollar, knapp 3 Dollar weniger. Die Sorge vor einer Rezession, der nicht endende Handelskonflikt, die Politkrise in Italien sowie die Erwartung geldpolitischer Lockerungen hatten den Goldpreis zuletzt stark nach oben getrieben. Laut Merrill Lynch flossen in der vergangenen Woche 2,3 Milliarden Dollar in Gold - der viertgrößte Wochenzufluss aller Zeiten.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GUATEMALA

Der rechtskonservative Politiker Alejandro Giammattei hat die Präsidentenwahl in Guatemala gewonnen. Giammattei hatte im Wahlkampf eine rigorose Bekämpfung der in dem zentralamerikanischen Land grassierenden Gewalt angekündigt.

NORDKOREA

