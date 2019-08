Die Frage, wie hoch oder wie niedrig die Inflationsraten in Zukunft ausfallen werden, ist für jeden Anleger eine ausgesprochen bedeutsame. Frühzeitig wichtige und vor allem verlässliche Informationen über die zukünftige Entwicklung zu erhalten, ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Der Blick auf die aktuellen Inflationsstatistiken hilft dabei ungemein. Er ist aber mit dem klaren Nachteil behaftet, dass die dabei gewonnenen Informationen in die Vergangenheit zurückweisen. Doch was hilft es uns ... (Dr. Bernd Heim)

