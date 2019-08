B4BMetro: Mindestannahmeschwelle nicht erreicht - Akzeptanz bei 41,7% CONContinental lieferte jahrelang Autoteile mit zu hohem Bleigehalt DAIDaimler droht Milliardenbußgeld wegen Dieselaffäre (Spiegel) H901HumanOptics: Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlage geplant LNSXSixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie erwartet OSR (VB +11,0%)AMS unterbreitet neues Angebot an Osram - 38,50 Euro je Aktie PBBDeutsche Pfandbriefbank hebt Gewinnprognose leicht an SZGSalzgitter -Konzern mit 145 Mio. EUR Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr , bekräftigt Prognose TLGTLG IMMOBILIEN SIEHT WEITERHIN FFO GJ BEI 140 BIS 143 MIO EUR TLXTALANX HEBT GEWINNPROGNOSE 2019 AUF MEHR ALS 900 MIO EUR AN (PROG 985) ...

